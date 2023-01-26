Россия пытается преуменьшить значение передачи танков Украине. В ISW объяснили причины

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 25 января, что поставка Западом танков Abrams и Leopard Украине является "полным провалом с точки зрения технологических аспектов". Он отметил, что имеет место "явная переоценка потенциала", который эти танки добавят украинским силам.

Некоторые российские военные блогеры, вероятно, пытались успокоить свою внутреннюю аудиторию заявлениями, что эти системы не представляют серьезной угрозы, говорится в отчете. При этом они отмечали, что более серьезную угрозу представляют предыдущие западные системы, такие как HIMARS.

Кремль и российские блогеры ранее представляли предоставление Западом оборонительных ракетных комплексов Patriot как серьезную эскалацию между Россией и Западом. При этом они не преподнесли как эскалацию предоставление бронетехники, сказано в сообщении.

Вероятно, Кремль и пропагандисты в данном случае больше озабочены тем, чтобы успокоить потенциальные опасения по поводу последствий поставок Украине танков, чем подпиткой нарратива об эскалации, отмечают эксперты ISW.

Кремль и его союзники обеспокоены этими новыми обязательствами Запада, так как они позволяют украинскому командованию планировать восполнение вероятных потерь танков в контрнаступательных операциях, которые могут быть начаты еще до прибытия западной техники, отмечается в документе.