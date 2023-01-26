В Пентагоне рассказали, какую еще помощь выделяют Украине, кроме танков Abrams

Кроме танков Abrams (на фото), США выделили другие виды военной помощи Украине Фото: EPA

Общий размер пакета помощи составляет $400 млн. В пакет помощи, кроме 31 танка Abrams со 120-мм снарядами и другими боеприпасами, также входят восемь тактических машин для восстановления оборудования, вспомогательные транспортные средства и оборудование, а также финансирование обучения, обслуживание и поддержка.

Закупка танков Abrams для Украины будет происходить через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) для поддержки обороны Украины от российской агрессии, говорится в сообщении.

Наряду с батальоном танков Abrams, предоставленным Соединенными Штатами, европейский консорциум обязуется в ближайшее время предоставить Украине два батальона танков Leopard, отметили в ведомстве.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более 27,1 млрд долларов США с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года, отметили в Пентагоне. Более 27,8 млрд долларов помощи в области безопасности было предоставлено с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 29,9 млрд долларов помощи в области безопасности, говорится в сообщении.