В Пентагоне рассказали, какую еще помощь выделяют Украине, кроме танков Abrams

Общий размер пакета помощи составляет $400 млн. В пакет помощи, кроме 31 танка Abrams со 120-мм снарядами и другими боеприпасами, также входят восемь тактических машин для восстановления оборудования, вспомогательные транспортные средства и оборудование, а также финансирование обучения, обслуживание и поддержка.
Закупка танков Abrams для Украины будет происходить через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) для поддержки обороны Украины от российской агрессии, говорится в сообщении.
Наряду с батальоном танков Abrams, предоставленным Соединенными Штатами, европейский консорциум обязуется в ближайшее время предоставить Украине два батальона танков Leopard, отметили в ведомстве.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более 27,1 млрд долларов США с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года, отметили в Пентагоне. Более 27,8 млрд долларов помощи в области безопасности было предоставлено с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 29,9 млрд долларов помощи в области безопасности, говорится в сообщении.
Первой страной, которая решила предоставить Украине современные танки, стала Великобритания. Об этом 16 января объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. 22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
О предоставлении Украине 31 танка Abrams президент США Джо Байден сообщил вечером 25 января.
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал другие страны присоединяться к "танковой коалиции".