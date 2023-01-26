Украина будет использовать западные танки как "железный кулак" для прорыва российской линии обороны – Резников

"Мы будем использовать их как некий металлический кулак, или железный кулак, для прорыва линии обороны нашего врага", – сказал он.
По словам Резникова, Украина должна продолжить контрнаступательную кампанию на разных направлениях для освобождения временно оккупированных территорий.
Первой страной, которая решила предоставить Украине современные танки, стала Великобритания. Об этом 16 января объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. 22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
О предоставлении Украине 31 танка Abrams президент США Джо Байден сообщил вечером 25 января.
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал другие страны присоединяться к "танковой коалиции".