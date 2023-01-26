Украина будет использовать западные танки как "железный кулак" для прорыва российской линии обороны – Резников

"Мы будем использовать их как некий металлический кулак, или железный кулак, для прорыва линии обороны нашего врага", – сказал он.

По словам Резникова, Украина должна продолжить контрнаступательную кампанию на разных направлениях для освобождения временно оккупированных территорий.