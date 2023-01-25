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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция доставит легкие танки AMX-10 RC в Украину в феврале – минобороны

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Колесные танки от Франции должны прибыть в следующем месяце
Колесные танки от Франции должны прибыть в следующем месяце
Фото: wikipedia.org

Первые колесные танки AMX-10 RC, которые Франция направляет Украине, будут доставлены в феврале. Об этом сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала France 5 25 января, сообщает "РБК-Украина".

"Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля", – сказал министр.

Он отметил, что Франция не называет конкретное количество бронемашин, поставляемых Украине, из соображений безопасности. По его словам, россияне планируют нанести удар по логистическим цепочкам и местам, через которые может пройти военная помощь Запада.

"Так что мы более осторожно говорим о сроках и количестве поставок", – отметил он.

Контекст:

4 января президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC и бронемашин Bastion (речь о первой поставке танков западного образца).

13 января Лекорню говорил о том, что Франция надеется поставить Украине AMX-10 RC в течение двух месяцев. 

Теги: Франция, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Себастьян Лекорню
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