Франция доставит легкие танки AMX-10 RC в Украину в феврале – минобороны

"Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля", – сказал министр.

Он отметил, что Франция не называет конкретное количество бронемашин, поставляемых Украине, из соображений безопасности. По его словам, россияне планируют нанести удар по логистическим цепочкам и местам, через которые может пройти военная помощь Запада.

"Так что мы более осторожно говорим о сроках и количестве поставок", – отметил он.