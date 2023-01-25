Подоляк о реакции РФ на решение Запада передать Украине танки: Никогда не ведите переговоров с людьми без логики

Подоляк напомнил, что РФ атакует Украину танками уже поти год Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Почти год РФ атакует Украину, массово убивает гражданских, использует тысячи танков. Но как только Европа передает танки Украине, "голос ru-МИД" ([Мария] Захарова) истерически так: "Это подтверждение заранее спланированной против РФ войны". Никогда не ведите переговоры с людьми без логики", – написал он.

Майже рік Рф атакує Україну, масово вбиває цивільних, використовує тисячі танків...

Але щойно Європа передає танки Україні, «голос ru-МЗС» (Захарова) істерично так: «Це підтвердження заздалегідь спланованої проти Рф війни».

Ніколи не ведіть переговори з людьми без логіки… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 25, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)

25 января правительство Германии приняло решение предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и разрешило другим странам передавать ВСУ такие танки. В этот же день о предоставлении Украине 31 танка Abrams сообщил президент США Джо Байден.

Заявление о "заранее спланированной против России войне" Захарова сделала в своем Telegram 25 января.