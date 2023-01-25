Подоляк о реакции РФ на решение Запада передать Украине танки: Никогда не ведите переговоров с людьми без логики

"Почти год РФ атакует Украину, массово убивает гражданских, использует тысячи танков. Но как только Европа передает танки Украине, "голос ru-МИД" ([Мария] Захарова) истерически так: "Это подтверждение заранее спланированной против РФ войны". Никогда не ведите переговоры с людьми без логики", – написал он.
Майже рік Рф атакує Україну, масово вбиває цивільних, використовує тисячі танків...— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 25, 2023
Але щойно Європа передає танки Україні, «голос ru-МЗС» (Захарова) істерично так: «Це підтвердження заздалегідь спланованої проти Рф війни».
Ніколи не ведіть переговори з людьми без логіки…
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 января правительство Германии приняло решение предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и разрешило другим странам передавать ВСУ такие танки. В этот же день о предоставлении Украине 31 танка Abrams сообщил президент США Джо Байден.
Заявление о "заранее спланированной против России войне" Захарова сделала в своем Telegram 25 января.
Первой страной, которая решила предоставить Украине танки, стала Великобритания. Об этом 16 января объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. 22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
О предоставлении Украине 31 танка Abrams Байден сообщил вечером 25 января.
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал другие страны присоединяться к "танковой коалиции".