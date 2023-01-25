Зеленский: Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется

Зеленский: Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки Фото: president.gov.ua

"Сегодня день чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция. Есть решение об открытии поставок танков для нашей обороны. Современных танках", – заявил он.

Зеленский поблагодарил Германию и США за решение о предоставлении Украине танков Leopard и Abrams.

"Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки. Все это доказывает самый важный факт для мира сейчас – факт, что свобода только крепнет. И то, как объединенно мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы – это историческое достижение лидеров, работающих сейчас", – сказал президент.

По его словам, ключевое теперь – "скорость и объем".

"Скорость тренировки наших военных, скорость снабжения танков в Украину. Объем танковой поддержки. Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. Вместе и только – так же, как принимаем решения сегодня. Важные", - заявил он.