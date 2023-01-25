Зеленский: Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется

"Сегодня день чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция. Есть решение об открытии поставок танков для нашей обороны. Современных танках", – заявил он.
Зеленский поблагодарил Германию и США за решение о предоставлении Украине танков Leopard и Abrams.
"Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки. Все это доказывает самый важный факт для мира сейчас – факт, что свобода только крепнет. И то, как объединенно мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы – это историческое достижение лидеров, работающих сейчас", – сказал президент.
По его словам, ключевое теперь – "скорость и объем".
"Скорость тренировки наших военных, скорость снабжения танков в Украину. Объем танковой поддержки. Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. Вместе и только – так же, как принимаем решения сегодня. Важные", - заявил он.
Первой страной, которая решила предоставить Украине современные танки, стала Великобритания. Об этом 16 января объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. 22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
О предоставлении Украине 31 танка Abrams президент США Джо Байден сообщил вечером 25 января.
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал другие страны присоединяться к "танковой коалиции".