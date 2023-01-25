ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки
Зеленский: Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки
Фото: president.gov.ua

Украине удалось добиться поставок современных танков от западных партнеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 января в вечернем видеообращении, опубликованном его пресс-службой.

"Сегодня день чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция. Есть решение об открытии поставок танков для нашей обороны. Современных танках", – заявил он.

Зеленский поблагодарил Германию и США за решение о предоставлении Украине танков Leopard и Abrams.

"Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки. Все это доказывает самый важный факт для мира сейчас – факт, что свобода только крепнет. И то, как объединенно мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы – это историческое достижение лидеров, работающих сейчас", – сказал президент.

По его словам, ключевое теперь – "скорость и объем".

"Скорость тренировки наших военных, скорость снабжения танков в Украину. Объем танковой поддержки. Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. Вместе и только – так же, как принимаем решения сегодня. Важные", - заявил он.

Контекст:

Первой страной, которая решила предоставить Украине современные танки, стала Великобритания. Об этом 16 января объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. 

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. 22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

О предоставлении Украине 31 танка Abrams президент США Джо Байден сообщил вечером 25 января.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал другие страны присоединяться к "танковой коалиции".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Германия, танки, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Дуже скоро прийде відплата за те, що вони зробили з так званим братом". Кривошапко записал песню-ответ российским оккупантам. Видео
  "Дуже скоро прийде відплата за те, що вони зробили з так званим братом". Кривошапко записал песню-ответ российским оккупантам. Видео
Галина ГРИШИНА
Марунич о наследстве Залужного: Помните, каждому из нас писали, что дальний родственник оставил наследство? Так вот Залужный ответил
Марунич о наследстве Залужного: Помните, каждому из нас писали, что дальний родственник оставил наследство? Так вот Залужный ответил
Галина ГРИШИНА
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны"
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны"
Галина ГРИШИНА
Крупин продал на аукционе гильзу за 70 тыс. грн, чтобы купить авто для защитников Бахмута. Фото
Крупин продал на аукционе гильзу за 70 тыс. грн, чтобы купить авто для защитников Бахмута. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео
  "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина во время интервью с Квитковой высказалась о съемках Добрынина в одном проекте с Тимати
Ефросинина во время интервью с Квитковой высказалась о съемках Добрынина в одном проекте с Тимати
Галина ГРИШИНА
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников
Галина ГРИШИНА
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассекретила свой рост и вес
Квиткова рассекретила свой рост и вес
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Галина ГРИШИНА
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару показала себя без одежды и белья (320920)
2
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (277957)
3
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (102476)
4
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (72417)
5
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (70388)
6
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (48118)
7
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (42061)
8
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (41166)
 
 
 
 