В Белом доме объяснили, почему решили дать танки Abrams Украине

Кирби отметил, что оружие учитывает виды боевых действий, которые ведут россияне, и виды боевых действий, на которые, по мнению США, украинцы будут способны в ближайшие недели и месяцы.
Он отметил, что США никогда не исключали возможности поставок танков.
"С начала этой войны, 11 месяцев назад, мы развиваем возможности, которые мы предоставляем Украине, с учетом условий на поле. Что изменилось – так это условия на поле и виды боевых действий, которые сейчас ведут россияне", – сказал он.
Кирби отказался назвать конкретные сроки предоставления танков, но заявил, что украинские военные могут начать обучение уже через несколько недель.
Он не ответил на вопрос, планируются ли поставки истребителей, о которых просит Украина, но сказал, что понимает украинцев, "которые хотят больше и больше систем".
Первой страной, которая решила предоставить Украине современные танки, стала Великобритания. Об этом 16 января объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. 22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
О предоставлении Украине 31 танка Abrams президент США Джо Байден сообщил вечером 25 января. В Пентагоне рассказали, что еще содержится в пакете помощи.
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал другие страны присоединяться к "танковой коалиции".