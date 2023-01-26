В Белом доме объяснили, почему решили дать танки Abrams Украине

Кирби отметил, что оружие учитывает виды боевых действий, которые ведут россияне, и виды боевых действий, на которые, по мнению США, украинцы будут способны в ближайшие недели и месяцы.

Он отметил, что США никогда не исключали возможности поставок танков.

"С начала этой войны, 11 месяцев назад, мы развиваем возможности, которые мы предоставляем Украине, с учетом условий на поле. Что изменилось – так это условия на поле и виды боевых действий, которые сейчас ведут россияне", – сказал он.

Кирби отказался назвать конкретные сроки предоставления танков, но заявил, что украинские военные могут начать обучение уже через несколько недель.

Он не ответил на вопрос, планируются ли поставки истребителей, о которых просит Украина, но сказал, что понимает украинцев, "которые хотят больше и больше систем".