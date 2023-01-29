ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине нужно не 24 современных истребителя, а минимум пять бригад, но никаких обещаний от партнеров пока не было – спикер Воздушных сил ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские власти давно заявляют о необходимости современных самолетов для защиты неба от российской агрессии
Украинские власти давно заявляют о необходимости современных самолетов для защиты неба от российской агрессии
Фото: EPA

Украина намерена перейти на современные западные образцы вооружения, в том числе и авиации для защиты воздушного пространства, но никакой конкретики по поводу таких поставок иностранные партнеры пока не озвучивали. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат 28 января в эфире телемарафона, видео опубликовал канал "Рада".

28 января испанское издание El Pais опубликовало со ссылкой на Игната заявление, что Украина якобы "ожидает получения первой партии из 24 истребителей от международных союзников". В материале говорилось, что в приоритете "получение американских F-16, хотя Киев рассматривает вариант с французскими Rafale и шведскими Gripen".

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что он не делал таких заявлений.

"Испанский журналист подошел ко мне [после брифинга] один на один, с переводчиком общались... Вот вам классические трудности перевода – я говорил по-украински, перевод был на английский для испанского журналиста. Вот он выдал материал. Наши украинские журналисты уже переводили с испанского, плюс добавили хайповости заголовкам – и получилось, что я заявил, что Украина хочет получить 24 истребителя F-16", – сказал он.

Игнат попросил быть осторожнее с такими темами, подчеркнув, что подобные материалы могут негативно влиять на поставки: "информация очень чувствительная и не любят партнеры, когда выдается что-то желаемое за действительное".

Спикер пояснил, о чем шла речь в разговоре с испанским журналистом: Украина определилась, что нужно переходить на современные типы западной техники, и подсчитала, сколько в будущем должно быть бригад современных многоцелевых самолетов, которые смогут вместе с ПВО обеспечить оборону воздушного пространства страны. 

"Понятно, что нам не дадут сразу бригаду или несколько таких самолетов. Понятно, что сначала речь будет идти о поставках подразделениями – так же, как это делается с другими типами вооружений. Мы видим: IRIS-T – одна батарея, NASAMS – две батареи. Точно такой же процесс  пока будет проходить адаптация, обучение личного состава, летчиков, инженерного, авиационного состава  будет проходить поэтапно. Сначала речь может идти о двух эскадрильях. А одна эскадрилья – это 12 самолетов. И это вся информация, которую нужно знать на сегодняшний день и не делать заявлений про 24 самолета. Нам не 24 надо, нам надо как минимум пять бригад полноценных – в каждой бригаде по три эскадрильи", – пояснил Игнат.

Он напомнил, что об истребителях F-15, F-16 и других речь идет с начала войны – Украина просила союзников закрыть небо или дать самолеты, чтобы можно было сделать это самостоятельно.

"С первых дней войны тема самолетов не сходила с полос, и пилоты наши в Конгресс летали, если помните, и правительственные делегации. Мы стремимся к этому, потому что получение истребителей западного образца будет уже вершиной – это самое технологичное, что есть на вооружении", – сказал Игнат. 

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

Летом эта тема стала обсуждаться более активно, но в сентябре Юрий Игнат говорил, что Украина пока не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

26 января издание Politico написало, что западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Американская корпорация Lockheed Martin заявила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16 для европейских союзников, которые будут реэкспортировать истребители в Украину. 

Теги: авиация, вооружение, военная помощь, воздушное пространство, истребители, самолеты, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат, F-16
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
Галина ГРИШИНА
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Галина ГРИШИНА
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
Галина ГРИШИНА
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я – нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
Галина ГРИШИНА
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку. Минобороны Украины прокомментировало заявление писателя
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку. Минобороны Украины прокомментировало заявление писателя
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Галина ГРИШИНА
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
Галина ГРИШИНА
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Галина ГРИШИНА
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Галина ГРИШИНА
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
Галина ГРИШИНА
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост (95606)
2
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео (84419)
3
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем (48138)
4
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего (33582)
5
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (30424)
6
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем (23910)
7
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (19131)
8
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе (18619)
 
 
 
 