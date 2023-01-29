Украине нужно не 24 современных истребителя, а минимум пять бригад, но никаких обещаний от партнеров пока не было – спикер Воздушных сил ВСУ

28 января испанское издание El Pais опубликовало со ссылкой на Игната заявление, что Украина якобы "ожидает получения первой партии из 24 истребителей от международных союзников". В материале говорилось, что в приоритете "получение американских F-16, хотя Киев рассматривает вариант с французскими Rafale и шведскими Gripen".

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что он не делал таких заявлений.

"Испанский журналист подошел ко мне [после брифинга] один на один, с переводчиком общались... Вот вам классические трудности перевода – я говорил по-украински, перевод был на английский для испанского журналиста. Вот он выдал материал. Наши украинские журналисты уже переводили с испанского, плюс добавили хайповости заголовкам – и получилось, что я заявил, что Украина хочет получить 24 истребителя F-16", – сказал он.

Игнат попросил быть осторожнее с такими темами, подчеркнув, что подобные материалы могут негативно влиять на поставки: "информация очень чувствительная и не любят партнеры, когда выдается что-то желаемое за действительное".

Спикер пояснил, о чем шла речь в разговоре с испанским журналистом: Украина определилась, что нужно переходить на современные типы западной техники, и подсчитала, сколько в будущем должно быть бригад современных многоцелевых самолетов, которые смогут вместе с ПВО обеспечить оборону воздушного пространства страны.

"Понятно, что нам не дадут сразу бригаду или несколько таких самолетов. Понятно, что сначала речь будет идти о поставках подразделениями – так же, как это делается с другими типами вооружений. Мы видим: IRIS-T – одна батарея, NASAMS – две батареи. Точно такой же процесс – пока будет проходить адаптация, обучение личного состава, летчиков, инженерного, авиационного состава – будет проходить поэтапно. Сначала речь может идти о двух эскадрильях. А одна эскадрилья – это 12 самолетов. И это вся информация, которую нужно знать на сегодняшний день и не делать заявлений про 24 самолета. Нам не 24 надо, нам надо как минимум пять бригад полноценных – в каждой бригаде по три эскадрильи", – пояснил Игнат.

Он напомнил, что об истребителях F-15, F-16 и других речь идет с начала войны – Украина просила союзников закрыть небо или дать самолеты, чтобы можно было сделать это самостоятельно.

"С первых дней войны тема самолетов не сходила с полос, и пилоты наши в Конгресс летали, если помните, и правительственные делегации. Мы стремимся к этому, потому что получение истребителей западного образца будет уже вершиной – это самое технологичное, что есть на вооружении", – сказал Игнат.