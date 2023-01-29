Вопрос о боевых самолетах даже не возникает – Шольц

Пусть те, кто заявил, что готов поставлять Украине истребители, сделают это сейчас – Шольц Фото: EPA

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У Шольца спросили, не изменилось ли его мнение по поводу передачи Украине истребителей после того, как такую возможность допустили западные страны, в частности США.

"Нет, вопрос о боевых самолетах даже не возникает. Я могу только посоветовать не вступать в постоянную конкуренцию по заявлениям, когда речь идет о системах вооружения. Если сразу после принятия решения в Германии начинаются очередные дебаты, это выглядит не слишком серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства", – сказал Шольц.

Он добавил: "Пусть те, кто заявил, что готов поставлять Украине истребители, сделают это сейчас".

Канцлера ФРГ спросили, не изменится ли его позиция по поводу поставки истребителей, как с это было с поставкой боевых танков. Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев, и Шольц сначала отказывался от такого шага.

"Это было не так, я категорически не разделяю такую формулировку. Мы всегда ориентируемся на то, что, с одной стороны, нужно Украине, а с другой стороны, что дают наши самые важные союзники – в первую очередь США , но также Великобритания, Франция и другие. Именно поэтому мы приняли решение об основных боевых танках именно сейчас", – объяснил Шольц.