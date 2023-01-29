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Вопрос о боевых самолетах даже не возникает – Шольц

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Пусть те, кто заявил, что готов поставлять Украине истребители, сделают это сейчас Шольц
Пусть те, кто заявил, что готов поставлять Украине истребители, сделают это сейчас – Шольц
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о возможном предоставлении Украине истребителей даже не возникает. Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel, опубликованном 29 января.

Материал доступен по подписке, но текст интервью опубликовала также пресс-служба канцлера Германии. 

У Шольца спросили, не изменилось ли его мнение по поводу передачи Украине истребителей после того, как такую возможность допустили западные страны, в частности США.

"Нет, вопрос о боевых самолетах даже не возникает. Я могу только посоветовать не вступать в постоянную конкуренцию по заявлениям, когда речь идет о системах вооружения. Если сразу после принятия решения в Германии начинаются очередные дебаты, это выглядит не слишком серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства", – сказал Шольц.

Он добавил: "Пусть те, кто заявил, что готов поставлять Украине истребители, сделают это сейчас". 

Канцлера ФРГ спросили, не изменится ли его позиция по поводу поставки истребителей, как с это было с поставкой боевых танков. Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев, и Шольц сначала отказывался от такого шага.

"Это было не так, я категорически не разделяю такую формулировку. Мы всегда ориентируемся на то, что, с одной стороны, нужно Украине, а с другой стороны, что дают наши самые важные союзники – в первую очередь США , но также Великобритания, Франция и другие. Именно поэтому мы приняли решение об основных боевых танках именно сейчас", – объяснил Шольц.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

В июле эта тема стала обсуждаться более активно, но уже в сентябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

26 января издание Politico написало, что западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Теги: США, Германия, Украина, Франция, Великобритания, танки, ФРГ, вооружение, истребители, Олаф Шольц, канцлер
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