Шольц заявил, что будет продолжать разговаривать по телефону с Путиным– СМИ

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Шольц заявил, что будет продолжать разговаривать по телефону с Путиным, потому что "необходимо разговаривать друг с другом". По его словам, Путин должен вывести войска из Украины и положить конец этой "ужасной, бессмысленной" войне, "которая уже забрала сотни тысяч жизней".
По словам канцлера ФРГ, пока Россия продолжает войну с неослабевающей агрессией, текущая ситуация не изменится.
В то же время Шольц рассказал, что Путин в телефонных разговорах часто был "невежлив" и давал понять, что намерен присоединить захваченные территории украинских областей "силой". Тем не менее, разговоры постоянно "возвращались к актуальной теме – как мир выйдет из этой ужасной ситуации". По словам Шольца, сначала необходимо, чтобы РФ вывела свои войска с Украины.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Шольц переодически созванивался с президентом России. Он также неоднократно заявляв, что связь с Москвой нужно поддерживать. Шольц считает, что несмотря на не очень обнадеживающие "перспективы успеха" разговоров с Путиным, необходимо сохранять "канал связи" с Кремлем. Россия, убежден канцлер, "должна признать, что так дальше продолжаться не может", и вывести войска.
Последний раз Шольц и Путин разговаривали 2 декабря. Канцлер ФРГ призвал тогда главу Кремля вывести войска из Украины.
О том, что переговоры с РФ необходимо продолжать заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, он не намерен прерывать контакты с Москвой, несмотря на критику в его адрес.