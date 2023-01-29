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Шольц заявил, что будет продолжать разговаривать по телефону с Путиным– СМИ

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Последний раз Шольц и Путин разговаривали 2 декабря
Последний раз Шольц и Путин разговаривали 2 декабря
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет продолжать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине. Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel, опубликованном 29 января.

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Шольц заявил, что будет продолжать разговаривать по телефону с Путиным, потому что "необходимо разговаривать друг с другом". По его словам, Путин должен вывести войска из Украины и положить конец этой "ужасной, бессмысленной" войне, "которая уже забрала сотни тысяч жизней". 

По словам канцлера ФРГ, пока Россия продолжает войну с неослабевающей агрессией, текущая ситуация не изменится.

В то же время Шольц рассказал, что Путин в телефонных разговорах часто был "невежлив" и давал понять, что намерен присоединить захваченные территории украинских областей "силой". Тем не менее, разговоры постоянно "возвращались к актуальной теме – как мир выйдет из этой ужасной ситуации". По словам Шольца, сначала необходимо, чтобы РФ вывела свои войска с Украины.  

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Шольц переодически созванивался с президентом России. Он также неоднократно заявляв, что связь с Москвой нужно поддерживать. Шольц считает, что несмотря на не очень обнадеживающие "перспективы успеха" разговоров с Путиным, необходимо сохранять "канал связи" с Кремлем. Россия, убежден канцлер, "должна признать, что так дальше продолжаться не может", и вывести войска. 

Последний раз Шольц и Путин разговаривали 2 декабря. Канцлер ФРГ призвал тогда главу Кремля вывести войска из Украины. 

О том, что переговоры с РФ необходимо продолжать заявлял и президент Франции Эммануэль МакронПо его словам, он не намерен прерывать контакты с Москвой, несмотря на критику в его адрес. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Москва, Кремль, ФРГ, переговоры, агрессия, вторжение, войска, Олаф Шольц, канцлер
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