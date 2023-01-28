Макрон о переговорах с Россией: буду продолжать

По его словам, он не намерен прерывать контакты с Москвой не смотря на критику в его адрес.

"Некоторые люди и в прежние времена могли упрекнуть меня в том, что я разговариваю с Россией, и я буду продолжать говорить с Россией", – сказал он на приеме в Елисейском дворце в Париже.

Он отметил, что все страны должны придерживаться позиции уважения суверенитета и территориальной целостности не смотря на образовавшиеся альянсы или интересы.

Французский лидер также призвал Китай выступить против "империалистической войны" в Украине.

"Но кто сможет защитить возможность свободного и стабильного международного порядка, если мы закроем глаза на империалистическую войну?", – сказал он, говоря о политике Пекина.