Макрон о переговорах с Россией: буду продолжать

По его словам, он не намерен прерывать контакты с Москвой не смотря на критику в его адрес.
"Некоторые люди и в прежние времена могли упрекнуть меня в том, что я разговариваю с Россией, и я буду продолжать говорить с Россией", – сказал он на приеме в Елисейском дворце в Париже.
Он отметил, что все страны должны придерживаться позиции уважения суверенитета и территориальной целостности не смотря на образовавшиеся альянсы или интересы.
Французский лидер также призвал Китай выступить против "империалистической войны" в Украине.
"Но кто сможет защитить возможность свободного и стабильного международного порядка, если мы закроем глаза на империалистическую войну?", – сказал он, говоря о политике Пекина.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон неоднократно созванивался с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал, что президент Франции "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ". "А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил президент Украины. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".
В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.
1 декабря Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.
19 декабря Макарон заявил, что по-прежнему настаивает на мирных переговорах, и в случае, если они состоятся, Россия, как и Украина, должна получить гарантии безопасности.