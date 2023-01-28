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Макрон о переговорах с Россией: буду продолжать

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27 января Макрон выступил в Елисейском дворце в Париже
27 января Макрон выступил в Елисейском дворце в Париже
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не прекратит попытки диалога с Россией. Об этом 28 января сообщает канал TF1INFO.

По его словам, он не намерен прерывать контакты с Москвой не смотря на критику в его адрес.

"Некоторые люди и в прежние времена могли упрекнуть меня в том, что я разговариваю с Россией, и я буду продолжать говорить с Россией", – сказал он на приеме в Елисейском дворце в Париже.

Он отметил, что все страны должны придерживаться позиции уважения суверенитета и территориальной целостности не смотря на образовавшиеся альянсы или интересы.

Французский лидер также призвал Китай выступить против "империалистической войны" в Украине.

"Но кто сможет защитить возможность свободного и стабильного международного порядка, если мы закроем глаза на империалистическую войну?",  – сказал он, говоря о политике Пекина.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон неоднократно созванивался с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал, что президент Франции "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ". "А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил президент Украины. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".

В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

1 декабря Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.

19 декабря Макарон заявил, что по-прежнему настаивает на  мирных переговорах, и в случае, если они состоятся,  Россия, как и Украина, должна получить гарантии безопасности. 

Теги: Россия, Китай, Франция, российская агрессия, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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