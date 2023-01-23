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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Макрон о вероятности поставок Украине танков Leclerc: Ничто не исключено

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Макрон назвал три фактора, которые Франция будет учитывать при возможной передаче Украине танков
Макрон назвал три фактора, которые Франция будет учитывать при возможной передаче Украине танков
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя возможность поставок в Украину танков Leclerc, заявил, что "ничто не исключено". Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает BFMTV.

"Что касается Leclerc, я попросил министра вооруженных сил поработать над этим. Ничто не исключено, и это действительно ценится коллективно", – сказал он.

Макрон сказал, что решение будет приниматься с учетом трех факторов. Первый – что это не будет эскалацией; второй – что это может оказать "реальную и эффективную" поддержку Украине, третий – что это не ослабит собственные оборонные способности Франции.

Контекст:

Украина просит союзников о предоставлении тяжелой бронетехники с начала российского вторжения. В начале 2023 года СШАГермания и Франция объявили о будущих поставках тяжелых бронетранспортеров Bradley, Marder, Bastion и AMX-10 RC, однако договоренностей о поставках танков пока нет.

Исключение – правительство Великобритании, которое 11 января официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

По информации украинского МИД на 13 января, пять стран готовы передать Украине танки Leopard. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

22 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Франция, танки, военная помощь, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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