Макрон о вероятности поставок Украине танков Leclerc: Ничто не исключено

Макрон назвал три фактора, которые Франция будет учитывать при возможной передаче Украине танков Фото: EPA

"Что касается Leclerc, я попросил министра вооруженных сил поработать над этим. Ничто не исключено, и это действительно ценится коллективно", – сказал он.

Макрон сказал, что решение будет приниматься с учетом трех факторов. Первый – что это не будет эскалацией; второй – что это может оказать "реальную и эффективную" поддержку Украине, третий – что это не ослабит собственные оборонные способности Франции.