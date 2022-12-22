Макрон назвал вступление Украины в НАТО "маловероятным" и призвал снижать "зависимость" Европы от США

По его словам, такое расширение Альянса Москва воспримет как конфронтацию и это "не слишком вероятный сценарий".
"Это очень трудно представить с нынешней Россией. Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО – а это не самый вероятный сценарий, – ей должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые должны быть тем более надежными, потому что она подверглась нападению со стороны РФ", – сказал он.
При этом Макрон снова заявил, что России, как Украине, также нужно дать гарантии безопасности в случае мирных переговоров, добавив, что "в конце необходимо будет посадить всех за стол [переговоров]".
Активность в контактах с Россией, из-за которой Макрона критикуют, французский лидер объяснил тем, что Европа не должна уступать мирную инициативу восточным странам.
"Я не хочу, чтобы на следующий день переговоры вели только китайцы и турки", – отметил он.
Президент Франции также выступил за стратегическую автономию Европы – в рамках НАТО, но с меньшей зависимостью от США.
"Архитектуры европейской безопасности не бывает без стратегической автономии, в НАТО и с НАТО, но не зависящей от НАТО. Альянс – это не то, от чего я завишу, это то, что я выбираю. Европа должна получить технологическую и энергетическую автономию, в том числе по отношению к США", – подчеркнул он.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон неоднократно созванивался с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал, что президент Франции "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ". "А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил президент Украины. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".
В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.
1 декабря Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.
3 декабря президент Франции заговорил о гарантиях безопасности для России ради переговоров о мире.