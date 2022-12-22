Макрон назвал вступление Украины в НАТО "маловероятным" и призвал снижать "зависимость" Европы от США

По его словам, такое расширение Альянса Москва воспримет как конфронтацию и это "не слишком вероятный сценарий".

"Это очень трудно представить с нынешней Россией. Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО – а это не самый вероятный сценарий, – ей должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые должны быть тем более надежными, потому что она подверглась нападению со стороны РФ", – сказал он.

При этом Макрон снова заявил, что России, как Украине, также нужно дать гарантии безопасности в случае мирных переговоров, добавив, что "в конце необходимо будет посадить всех за стол [переговоров]".

Активность в контактах с Россией, из-за которой Макрона критикуют, французский лидер объяснил тем, что Европа не должна уступать мирную инициативу восточным странам.

"Я не хочу, чтобы на следующий день переговоры вели только китайцы и турки", – отметил он.

Президент Франции также выступил за стратегическую автономию Европы – в рамках НАТО, но с меньшей зависимостью от США.

"Архитектуры европейской безопасности не бывает без стратегической автономии, в НАТО и с НАТО, но не зависящей от НАТО. Альянс – это не то, от чего я завишу, это то, что я выбираю. Европа должна получить технологическую и энергетическую автономию, в том числе по отношению к США", – подчеркнул он.