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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"До победы". Макрон в новогоднем обращении пообещал поддержку Украине

Макрон упомянул Украину в новогодней речи
Макрон упомянул Украину в новогодней речи
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении пообещал поддерживать Украину. Об этом сообщает французского издание Le Dauphiné Libéré 31 декабря.

В своей речи французский президент заявил, что будет помогать Украине "непременно", "до победы".

"Мы будем вместе, чтобы построить справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу", – сказал он.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что они будут продолжать поддерживать Украину и в 2023 году.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в новогоднем обращении выразил уверенность в том, что Украина победит в 2023 году, а президент РФ Владимир Путин потерпит поражение.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон неоднократно созванивался с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал, что президент Франции "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ". "А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил президент Украины. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".

В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

1 декабря Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.

3 декабря президент Франции заговорил о гарантиях безопасности для России ради переговоров о мире.

Теги: Украина, Франция, военная помощь, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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