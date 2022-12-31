"До победы". Макрон в новогоднем обращении пообещал поддержку Украине

В своей речи французский президент заявил, что будет помогать Украине "непременно", "до победы".

"Мы будем вместе, чтобы построить справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу", – сказал он.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что они будут продолжать поддерживать Украину и в 2023 году.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в новогоднем обращении выразил уверенность в том, что Украина победит в 2023 году, а президент РФ Владимир Путин потерпит поражение.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину.