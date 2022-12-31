"До победы". Макрон в новогоднем обращении пообещал поддержку Украине

В своей речи французский президент заявил, что будет помогать Украине "непременно", "до победы".
"Мы будем вместе, чтобы построить справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу", – сказал он.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что они будут продолжать поддерживать Украину и в 2023 году.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в новогоднем обращении выразил уверенность в том, что Украина победит в 2023 году, а президент РФ Владимир Путин потерпит поражение.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон неоднократно созванивался с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал, что президент Франции "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ". "А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил президент Украины. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".
В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.
1 декабря Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.
3 декабря президент Франции заговорил о гарантиях безопасности для России ради переговоров о мире.