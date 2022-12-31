Глава дипломатии ЕС заявил, что они будут продолжать поддерживать Украину и в 2023 году

"В 2022 году Россия решила полностью отказаться от обязательств по основным правам человека и атаковать Украину и глобальную безопасность. В конце года [президент РФ Владимир] Путин снова пытается погрузить украинцев во мрак подлыми атаками. Мы полны решимости и впредь поддерживать Украину, в том числе и в 2023 году", – заявил Боррель.
In 2022, Russia decided to fully abandon commitments to basic human rights and to attack Ukraine and global security— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 31, 2022
At the year's end, Putin tries once again to force Ukrainians into darkness with despicable attacks
We are resolved to continue standing by Ukraine, also in 2023
Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.
Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу и дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, ранены 22 человека, среди них японский журналист.
В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены семь человек, часть города обесточена.
В Запорожье в результате удара ракеты ранены четыре человека, в том числе 14-летняя девочка.
В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета начался пожар, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки полностью разрушены два дома и повреждены еще 13: побиты окна, двери и крыши.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12.