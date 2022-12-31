Глава дипломатии ЕС заявил, что они будут продолжать поддерживать Украину и в 2023 году

"В 2022 году Россия решила полностью отказаться от обязательств по основным правам человека и атаковать Украину и глобальную безопасность. В конце года [президент РФ Владимир] Путин снова пытается погрузить украинцев во мрак подлыми атаками. Мы полны решимости и впредь поддерживать Украину, в том числе и в 2023 году", – заявил Боррель.

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.

Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу и дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, ранены 22 человека, среди них японский журналист.

В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены семь человек, часть города обесточена.

В Запорожье в результате удара ракеты ранены четыре человека, в том числе 14-летняя девочка.

В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета начался пожар, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки полностью разрушены два дома и повреждены еще 13: побиты окна, двери и крыши.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12.