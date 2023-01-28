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Шольц о передаче Украине танков Leopard: Наша цель – не дать России силой менять границы

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Шольц: Для меня это ответственная политика в то время, когда рядом с нами идет такая страшная война
Шольц: Для меня это ответственная политика в то время, когда рядом с нами идет такая страшная война
Фото: Olaf Scholz / Facebook

Немецкие власти приняли решение о передаче Украине танков Leopard, поскольку выступают против того, чтобы Россия оккупировала территории других стран. Об этом 28 января заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает немецкое издание Stern.

Канцлер отметил, что многие граждане в Германии сильно обеспокоены решением правительства и боятся, "чтобы война не становилась ближе к ним". Он призвал население страны довериться своему правительству.

"Для меня это ответственная политика в то время, когда рядом с нами идет такая страшная война", – сказал Шольц.

По его словам, все решения, которые касаются поставок оружия в Украину, согласовываются на международном уровне и являются взвешенными.

"Цель правительства – не дать России силой менять границы. Я вам обещаю, что мы всегда помним о безопасности Германии", – резюмировал Шольц.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.

26 января о передаче Украине четырех боевых танков Leopard 2 сообщили в минобороны Канады.

Согласно результатам соцопроса, проведенного 24–26 января исследовательской группой Wahlen для немецкого телеканала ZDF, 54% жителей Германии поддерживают поставки танков Украине.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Германия, Украина, оружие, танки, война России против Украины, границы, Олаф Шольц, Leopard
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