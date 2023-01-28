Шольц о передаче Украине танков Leopard: Наша цель – не дать России силой менять границы

Канцлер отметил, что многие граждане в Германии сильно обеспокоены решением правительства и боятся, "чтобы война не становилась ближе к ним". Он призвал население страны довериться своему правительству.
"Для меня это ответственная политика в то время, когда рядом с нами идет такая страшная война", – сказал Шольц.
По его словам, все решения, которые касаются поставок оружия в Украину, согласовываются на международном уровне и являются взвешенными.
"Цель правительства – не дать России силой менять границы. Я вам обещаю, что мы всегда помним о безопасности Германии", – резюмировал Шольц.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.
26 января о передаче Украине четырех боевых танков Leopard 2 сообщили в минобороны Канады.
Согласно результатам соцопроса, проведенного 24–26 января исследовательской группой Wahlen для немецкого телеканала ZDF, 54% жителей Германии поддерживают поставки танков Украине.