Шольц о передаче Украине танков Leopard: Наша цель – не дать России силой менять границы

Шольц: Для меня это ответственная политика в то время, когда рядом с нами идет такая страшная война Фото: Olaf Scholz / Facebook

Канцлер отметил, что многие граждане в Германии сильно обеспокоены решением правительства и боятся, "чтобы война не становилась ближе к ним". Он призвал население страны довериться своему правительству.

"Для меня это ответственная политика в то время, когда рядом с нами идет такая страшная война", – сказал Шольц.

По его словам, все решения, которые касаются поставок оружия в Украину, согласовываются на международном уровне и являются взвешенными.

"Цель правительства – не дать России силой менять границы. Я вам обещаю, что мы всегда помним о безопасности Германии", – резюмировал Шольц.