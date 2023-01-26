ГОРДОН
 
 
МИР

Канада предоставит Украине четыре боевых танка Leopard 2 – минобороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Танки Leopard 2 позволят Украине "освободить еще большую часть своей территории", отметила глава минобороны Канады
Танки Leopard 2 позволят Украине "освободить еще большую часть своей территории", отметила глава минобороны Канады
Фото: bundeswehr.de

Канада "в ближайшие недели" отправит в Украину четыре боевых танка Leopard 2 немецкого производства.

Об этом 26 января заявила министр обороны Анита Ананд, ее цитирует CTV News.

По словам главы минобороны, Канада также направит несколько инструкторов для обучения украинских военных.

Ананд отметила, что танки Leopard 2 позволят Украине "освободить еще большую часть своей территории и защитить народ от жестокого вторжения России".

Кроме того, Канада рассматривает возможность отправки дополнительных танков позднее, указало CTV News.

Канада, скорее всего, отправит Украине вариант танка A4 – самый старый из имеющихся на вооружении армии, купленный у Нидерландов, проинформировал CBC News со ссылкой на источники.

Канадские Вооруженные силы имеют на вооружении 112 Leopard 2, из них 82 – боевые, еще 30 танков используются в инженерных целях и для эвакуации выведенных из строя машин. Многие из них не готовы к бою из-за проблем с обслуживанием, подчеркнул CBC News.

Канада с февраля 2022 года предоставила Украине военной помощи на сумму более 1 млрд канадских долларов ($750 млн), сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.

Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, заверил президента Владимира Зеленского в разговоре 3 января 2023 года премьер-министр Джастин Трюдо.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал другие страны присоединяться к "танковой коалиции".

Теги: Украина, Канада, Нидерланды, танки, военная помощь, война России против Украины, Анита Ананд, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Супермодель Макмени упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Супермодель Макмени упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
Галина ГРИШИНА
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
Галина ГРИШИНА
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
Галина ГРИШИНА
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Галина ГРИШИНА
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
Галина ГРИШИНА
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
Галина ГРИШИНА
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (87278)
2
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (58450)
3
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (52785)
4
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (48713)
5
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (42938)
6
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (24746)
7
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (21756)
8
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (17298)
 
 
 
 