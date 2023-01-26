Канада предоставит Украине четыре боевых танка Leopard 2 – минобороны

Об этом 26 января заявила министр обороны Анита Ананд, ее цитирует CTV News.
По словам главы минобороны, Канада также направит несколько инструкторов для обучения украинских военных.
Ананд отметила, что танки Leopard 2 позволят Украине "освободить еще большую часть своей территории и защитить народ от жестокого вторжения России".
Кроме того, Канада рассматривает возможность отправки дополнительных танков позднее, указало CTV News.
Канада, скорее всего, отправит Украине вариант танка A4 – самый старый из имеющихся на вооружении армии, купленный у Нидерландов, проинформировал CBC News со ссылкой на источники.
Канадские Вооруженные силы имеют на вооружении 112 Leopard 2, из них 82 – боевые, еще 30 танков используются в инженерных целях и для эвакуации выведенных из строя машин. Многие из них не готовы к бою из-за проблем с обслуживанием, подчеркнул CBC News.
Канада с февраля 2022 года предоставила Украине военной помощи на сумму более 1 млрд канадских долларов ($750 млн), сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.
Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, заверил президента Владимира Зеленского в разговоре 3 января 2023 года премьер-министр Джастин Трюдо.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал другие страны присоединяться к "танковой коалиции".