Польша готова дать Украине 60 польских модернизированных танков и 14 Leopard 2 – Моравецкий

"Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, из них 30 ПТ-91. И вдобавок к этим танкам 14 танков Leopard 2 из того, что у нас есть. Мы сообщили нашим партнерам в Западной Европе, сколько танков мы уже поставили, и я процитировал президента [Украины Владимира] Зеленского, [чтобы объяснить], насколько важно в такой войне иметь современные танки", – сказал он.

Моравецкий отметил, что у россиян на складах есть несколько тысяч, а по некоторым данным даже более 15 тыс. танков. Поэтому если Запад не хочет поражения Украины, он должен активно ее поддерживать, подчеркнул польский премьер.

Он также напомнил, что Польша старается подавать пример и она была первой, отправив 250 танков несколько месяцев назад.

PT-91 – основной польский боевой танк, который является модернизированным вариантом советского танка Т-72. Их производство было запущено в Польше в 90-х годах, пишет Defence24.pl.