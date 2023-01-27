Польша готова дать Украине 60 польских модернизированных танков и 14 Leopard 2 – Моравецкий

"Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, из них 30 ПТ-91. И вдобавок к этим танкам 14 танков Leopard 2 из того, что у нас есть. Мы сообщили нашим партнерам в Западной Европе, сколько танков мы уже поставили, и я процитировал президента [Украины Владимира] Зеленского, [чтобы объяснить], насколько важно в такой войне иметь современные танки", – сказал он.
Моравецкий отметил, что у россиян на складах есть несколько тысяч, а по некоторым данным даже более 15 тыс. танков. Поэтому если Запад не хочет поражения Украины, он должен активно ее поддерживать, подчеркнул польский премьер.
Он также напомнил, что Польша старается подавать пример и она была первой, отправив 250 танков несколько месяцев назад.
PT-91 – основной польский боевой танк, который является модернизированным вариантом советского танка Т-72. Их производство было запущено в Польше в 90-х годах, пишет Defence24.pl.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметилj bplfybt Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.
Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января.