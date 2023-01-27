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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польша готова дать Украине 60 польских модернизированных танков и 14 Leopard 2 – Моравецкий

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Моравецкий призвал Запад активно поддерживать Украину военной техникой
Моравецкий призвал Запад активно поддерживать Украину военной техникой
Фото: EPA

Польша готова передать украинским военным 60 модернизированных танков, из которых половина – измененные Т-72, а также 14 современных танков Leopard 2. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью CTV News, опубликованном 27 января.

"Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, из них 30 ПТ-91. И вдобавок к этим танкам 14 танков Leopard 2 из того, что у нас есть. Мы сообщили нашим партнерам в Западной Европе, сколько танков мы уже поставили, и я процитировал президента [Украины Владимира] Зеленского, [чтобы объяснить], насколько важно в такой войне иметь современные танки", – сказал он.

Моравецкий отметил, что у россиян на складах есть несколько тысяч, а по некоторым данным даже более 15 тыс. танков. Поэтому если Запад не хочет поражения Украины, он должен активно ее поддерживать, подчеркнул польский премьер.

Он также напомнил, что Польша старается подавать пример и она была первой, отправив 250 танков несколько месяцев назад.

PT-91 – основной польский боевой танк, который является модернизированным вариантом советского танка Т-72. Их производство было запущено в Польше в 90-х годах, пишет Defence24.pl.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметилj bplfybt Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.

Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января.

Теги: Польша, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Матеуш Моравецкий, Leopard
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