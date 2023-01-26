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США не смогут передать Украине танки Abrams к весеннему наступлению – Нуланд

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Нуланд: Abrams, как вы знаете, очень сложные танки.
Нуланд: Abrams, как вы знаете, очень сложные танки.
Фото: ЕРА

США и союзники работают над тем, чтобы Украина имела все необходимое для контрнаступления весной, но танки Abrams к тому времени не будут готовы к передаче. Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила 26 января, выступая в Конгрессе США, трансляцию вели на YouTube-канале The Independent.

"Если Россия прекратит воевать – война завершится в тот же день. Если Украина прекратит бороться – Украина завершится. [...] Пока Путин продолжает терзать Украину, Украина сопротивляется при нашей поддержке", – сказала Нуланд.

Она отметила, что США и союзники работают с Украиной, чтобы предоставить всю необходимую помощь для защиты и чтобы Украина этой весной предприняла "еще одну слаженную попытку вытеснить российские войска". 

Эти усилия, по словам Нуланд, включают предоставление Киеву систем ПВО Patriot, боевые машины пехоты Bradley, артиллерии. Украина должна "не просто выжить в этой войне, но и стать более сильной, более демократической и европейской", – подчеркнула Нуланд, рассказывая о предоставлении помощи США. 

Однако танки Abrams, о предоставлении которых США уже объявили, до того времени в Украину поставлены не будут

"Abrams, как вы знаете, очень сложные танки. Они требуют серьезной подготовки. Даже если мы утвердили их передачу вчера, потребуется некоторое время, чтобы доставить их на поле боя. Это не то, что появится к весеннему наступлению", – сказала она.

Сенатор от Республиканской партии Джим Риш спросил, почему такое решение не приняли раньше. "Мы просили об этом шесть месяцев, если бы вы начали шесть месяцев назад, они были бы готовы к весеннему наступлению", – отметил он. 

"На каждом этапе мы смотрели, что нужно украинцам, что они просили. Осенью был период, когда они захватывали на поле боя огромное количество российских танков, которые они смогли успешно использовать во время наступлений в районе Херсона и Харькова, но теперь им нужно больше. Мы откликнулись", – отреагировала Нуланд. 

О сроках наступления она не говорила. 

Контекст:

Великобритания и Германия намерены поставить в Украину свои танки до конца марта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Виктория Нуланд, танки, военная помощь, наступление, война России против Украины, контрнаступление, Abrams
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