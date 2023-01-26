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Великобритания надеется, что поставит Украине танки Challenger 2 в конце марта – министерство обороны

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Великобритания передаст для ВСУ 14 танков Challenger 2
Великобритания передаст для ВСУ 14 танков Challenger 2
Фото: uk.wikipedia.org

Великобритания надеется, что танки Challenger 2, которые она поставляет для ВСУ, прибудут в Украину в конце марта. Об этом 26 января заявил заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чалк на заседании парламента, сообщило Reuters.

По его словам, до этого времени украинские военные будут интенсивно тренироваться, как эксплуатировать и обслуживать эти машины.

Великобритания намерена отправить в Украину 14 боевых танков и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 20 января сообщил, что украинские военные в ближайшее время начнут обучение на танках Challenger 2.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Также Украина получит боевые танки Leopard 2. Германия "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Теги: Украина, Великобритания, военные, танки, артиллерия, парламент, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Challenger 2
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