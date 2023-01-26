Великобритания надеется, что поставит Украине танки Challenger 2 в конце марта – министерство обороны

По его словам, до этого времени украинские военные будут интенсивно тренироваться, как эксплуатировать и обслуживать эти машины.

Великобритания намерена отправить в Украину 14 боевых танков и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 20 января сообщил, что украинские военные в ближайшее время начнут обучение на танках Challenger 2.