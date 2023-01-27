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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне заявили, что поставки танков Abrams являются частью "долгосрочных обязательств" перед Украиной

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25 января президент США Байден заявил о передаче Украине 31 Abrams
25 января президент США Байден заявил о передаче Украине 31 Abrams
Фото: ЕРА

Предоставление Киеву американских танков Abrams свидетельствует о "долгосрочной приверженности Украине" со стороны США. Об этом пресс-секретарь американского министерства обороны Сабрина Сингх сообщила на брифинге 26 января, расшифровку опубликовал сайт Пентагона.

Журналисты спросили, почему США передумали и решили передать Украине танки, хотя ранее отвергали такую возможность. Сингх сказала, что в целом позиция США не изменилась – они по-прежнему считают, что поддерживать и обслуживать эти танки "будет непросто", но после последнего заседания контактной группы в формате "Рамштайн" руководство США почувствовало, что "должно предоставить Украине долгосрочные обязательства". 

Она сказала, что не считает батальон танков Abrams, которые США пообещали Украине, просто "символическим жестом", чтобы разблокировать поставки танков Киеву другими союзниками.

"Я не думаю, что батальон Abrams – это просто символ. Это реальная возможность, которая, безусловно, даст Украине преимущество на поле боя", – сказала представительница Пентагона.

Журналисты уточнили, что Сингх имеет в виду под "долгосрочными обязательствами" перед Украиной. 

"Долгосрочные обязательства заключаются в том, что мы не знаем, когда закончится эта война... Война может закончиться завтра, если [президент России] Владимир Путин примет такое решение. Но не похоже, что он собирается принимать такое решение. Так что эта работа может продолжаться до конца года, она может продолжаться много лет... Поэтому предоставление этих Abrams через пакет USAI демонстрирует долгосрочную приверженность Украине", – заявила Сингх.

Она также подтвердила, что США передадут Украине Abrams модели M1A2 (СМИ писали, что это экспортная модификация танков Abrams, но у них не будет "секретной брони"; представительница Пентагона на брифинге эту информацию комментировать отказалась). Отвечая на вопрос, почему поставки Украине танков Америкой займут больше времени, чем поставки европейскими странами, Сингх сказала, что у США "просто нет этих Abrams в наличии на складах, чтобы отдать украинцам", поэтому американские власти "ищут их и закупают новые".

Представительница Пентагона отметила, что ведомство всерьез относится к угрозам РФ по поводу поставок боевых танков, однако не считает это эскалацией войны.

Пресс-секретарь американского министерства обороны также заверила, что США "будут продолжать обеспечивать Украину всем необходимым в краткосрочной и долгосрочной перспективе", но не стала уточнять, что может войти в новые пакеты помощи, в частности, будут ли в них истребители F-16. 

"Знаете, мы не собираемся ничего убирать со стола... Что касается того, что будет дальше, я не собираюсь опережать какие-либо пакеты, которые не были объявлены, или какое-либо решение президента или министра. Но наша приверженность Украине, как вы видели, остается довольно сильной", – сказала она. 

Контекст:

США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Джо Байден. Украинские военные могут начать обучение на танках Abrams уже через несколько недель, сообщили в Белом доме.

В то же время Соединенные Штаты не смогут передать Украине танки Abrams к ожидаемому наступлению Украины весной, заявила 26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предоставление танков Abrams Украине вместе с британскими Challenger и немецкими Leopard 2 "может иметь большое значение в борьбе против России".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Пентагон, танки, USAID, война России против Украины, Сабрина Сингх, Abrams
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