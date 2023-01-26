Украина получит от США экспортную версию танков Abrams, но без "секретной смеси брони" – СМИ

Об этом 26 января написало Politico со ссылкой на источники.

В то же время 31 Abrams, о передачи которых Украине объявил накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден, не будут иметь "секретной смеси брони", которая делает новую версию танка "такой смертоносной", рассказали собеседники издания.

Politico указывает, что федеральная политика запрещает экспорт Abrams с секретными комплектами брони, включающими обедненный уран. Поэтому перед продажей другим странам США лишают танки секретного "рецепта" брони.

В сравнении с версией танка A1, которую США планируют вывести из эксплуатации в "ближайшие несколько лет", Abrams A2 имеют более совершенную оптику и органы управления.

Командиры машин также могут быстро отслеживать местоположение "союзников", определять позиции противника и обрабатывать запросы на артиллерию. Новая информационная система позволяет танкам непрерывно и автоматически обмениваться информацией, подчеркнуло Politico.