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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получит от США экспортную версию танков Abrams, но без "секретной смеси брони" – СМИ

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США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Байден
США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Байден
Фото: wikipedia.org

США намерены передать Украине усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в "экспортной" форме.

Об этом 26 января написало Politico со ссылкой на источники.

В то же время 31 Abrams, о передачи которых Украине объявил накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден, не будут иметь "секретной смеси брони", которая делает новую версию танка "такой смертоносной", рассказали собеседники издания.

Politico указывает, что федеральная политика запрещает экспорт Abrams с секретными комплектами брони, включающими обедненный уран. Поэтому перед продажей другим странам США лишают танки секретного "рецепта" брони.

В сравнении с версией танка A1, которую США планируют вывести из эксплуатации в "ближайшие несколько лет", Abrams A2 имеют более совершенную оптику и органы управления.

Командиры машин также могут быстро отслеживать местоположение "союзников", определять позиции противника и обрабатывать запросы на артиллерию. Новая информационная система позволяет танкам непрерывно и автоматически обмениваться информацией, подчеркнуло Politico.

Контекст:

Украинские военные могут начать обучение на танках Abrams уже через несколько недель, сообщили в Белом доме 25 ноября.

В то же время Соединенные Штаты не смогут передать Украине танки Abrams к ожидаемому наступлению России весной, заявила 26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предоставление танков Abrams Украине вместе с британскими Challenger и немецкими Leopard 2 "может иметь большое значение в борьбе против России".

Теги: США, Украина, танки, экспорт, военная помощь, война России против Украины, Abrams
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