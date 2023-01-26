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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В танковой коалиции Украины уже 12 стран – Зеленский

Зеленский: Только оружие обезвреживает террористов. И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами
Зеленский: Только оружие обезвреживает террористов. И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами
Фото: president.gov.ua

Коалиция стран, которые приняли решение о предоставлении Украине основных танков западного образца, расширяется.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном 26 января.

Зеленский отметил, что российскую агрессию можно останавливать только адекватным оружием и каждые ракета и беспилотник, выпущенные РФ по украинским города, являются аргументами, почему Украине нужно больше вооружения. 

"Только оружие обезвреживает террористов. И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами. Кто ускоряет поставку Украине необходимых средств обороны и кто готов усиливать санкционное давление на государство-террориста. В частности, расширяем нашу танковую коалицию – есть соответствующее решение Канады, спасибо за это. Уже 12 стран находятся в нашей танковой коалиции", – добавил он. 

Канада сегодня объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/6305164762836517/

Контекст:

Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для выхода на границы 23 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ нужно получить от союзников 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц. 

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Кроме того, США предоставят Украине 31 танк Abrams, сообщил 25 января президент США Джо Байден. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: танки, вооружение, военная техника, Владимир Зеленский, война России против Украины
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