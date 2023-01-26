В танковой коалиции Украины уже 12 стран – Зеленский

Зеленский: Только оружие обезвреживает террористов. И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами Фото: president.gov.ua

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном 26 января.

Зеленский отметил, что российскую агрессию можно останавливать только адекватным оружием и каждые ракета и беспилотник, выпущенные РФ по украинским города, являются аргументами, почему Украине нужно больше вооружения.

"Только оружие обезвреживает террористов. И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами. Кто ускоряет поставку Украине необходимых средств обороны и кто готов усиливать санкционное давление на государство-террориста. В частности, расширяем нашу танковую коалицию – есть соответствующее решение Канады, спасибо за это. Уже 12 стран находятся в нашей танковой коалиции", – добавил он.

Канада сегодня объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.