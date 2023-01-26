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"Сначала – танки, потом – ядерное оружие". Трамп раскритиковал передачу Украине боевых танков

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Трамп заявлял, что действия Байдена могут привести к новой мировой войне
Трамп заявлял, что действия Байдена могут привести к новой мировой войне
Фото: EPA

45-й президент США Дональд Трамп раскритиковал решение США направить в Украину боевые танки. Свое мнение он опубликовал 26 января в своей социальной сети Truth Social.

Ресурс пока доступен только для пользователей США, но Трампа процитировали американские СМИ, в частности Daily News.

"Сначала – танки, а потом – ядерное [оружие]. Прекратите эту сумасшедшую войну сейчас. Это так легко сделать!" – написал Трамп.

Скриншот поста Трампа опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Контекст:

Трамп занимал пост президента с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу; демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), – но оба раза безуспешно.

Трамп во время работы в Белом доме неоднократно хвалил президента РФ Владимира Путина, заявляя о необходимости поддерживать контакт с Кремлем, несмотря на агрессию против Украины.

Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине. “Мы потратили триллионы в Ираке, триллионы в Афганистане и ничего не получили. Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы в нашей собственной стране“, – заявлял он.

21 июня 2022 года Трамп заявил, что действия администрации президента США Джо Байдена в связи с вторжением России в Украину могут привести к новой мировой войне.

Теги: США, Украина, оружие, ядерное оружие, танки, Антон Геращенко, Дональд Трамп, российская агрессия, война России против Украины
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