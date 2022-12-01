Трамп пообедал с Канье Уэстом и "белым националистом" Фуэнтесом. Политика раскритиковали даже республиканцы

Фуэнтес ведет подкаст "Америка прежде всего". Ранее у него был YouTube-канал, но в 2020 году его заблокировали за разжигание ненависти.

Как отмечают журналисты, Фуэнтес часто продвигает расистские и антисемитские теории заговора. Минюст США называл его "сторонником превосходства белой расы". Также он в шуточной манере отрицал Холокост и сравнивал евреев, сожженных в концентрационных лагерях, с "печеньем в духовке".

Источник Axios, знакомый с разговором за ужином, сообщил журналистам, что Трамп "казался очень увлеченным" Фуэнтесом, впечатленным тем, что 24-летний мужчина смог выдать статистику и вспомнить речи, относящиеся к его кампании 2016 года.

По словам источника, Фуэнтес сказал экс-президенту, что предпочитает, чтобы он был "настоящим", и что Трамп казался непохожим на себя во время своей недавней речи, объявляющей предвыборную кампанию 2024 года. Также Фуэнтес заявил, что он представляет сторонников Трампа, которые были разочарованы его новым осторожным подходом к ведению политической кампании.

Трамп не возражал против Фуэнтеса, но сказал, что у него есть советники, которые хотят, чтобы он читал телесуфлер и вел себя более "по-президентски".

Канье Уэст, который собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, сообщил о визите к Трампу в своем Twitter. В твите он спросил у подписчиков: "Как вы думаете, ребята, что он ответил, когда я попросил его стать моим напарником в 2024 году?"

First time at Mar-a-Lago



Rain and traffic



Can’t believe I kept President Trump waiting



And I had on jeans Yikes



What you guys think his response was when I asked him to be my running mate in 2024? — ye (@kanyewest) November 23, 2022

Источник Axios говорит, что Трамп начал кричать на Уэста за ужином и сказал ему, что он проиграет. Также за ужином экс-президент якобы сделал несколько неприятных комментариев о бывшей жене Уэста Ким Кардашян.

При этом в заявлении для CBS News Трамп заявил, что он не знал, кто такой Фуэнтес и что он прибудет с Уэстом.

"Канье Уэст очень хотел посетить Мар-а-Лаго. На нашей встрече за ужином должны были быть только я и Канье, но он прибыл с гостем, которого я никогда не встречал и о котором ничего не знал", – заявил Трамп. Однако источник Axios сомневается, что экс-президент мог не знать, кто такой Фуэнтес.

Ужин Трампа с Уэстом и Фуэнтесом вызвал широкое обсуждение в США. А представители Республиканской партии осудили такие действия экс-президента, сообщает NPR.

"В Республиканской партии нет места антисемитизму или превосходству белых. И любой, кто встречается с людьми, отстаивающими эту точку зрения, по моему мнению, вряд ли когда-либо будет избран президентом Соединенных Штатов", – заявил лидер меньшинства в Сенате, республиканец Митч Макконнелл.

Лидер меньшинства в Палате представителей, республиканец Кевин Маккарти также негативно отозвался о Фуэнтесе.

"Я не думаю, что кому-то следует проводить время с Ником Фуэнтесом. Ему нет места в этой Республиканской партии. Я думаю, что президент Трамп четыре раза выходил и осуждал его, не зная, кто он такой", – заявил он.

Бывший вице-президент Майк Пенс сказал, что Трамп должен извиниться за ужин с Фуэнетсом. В противном случае Трампа будут считать антисемитом, отмечает News Nation Now.

"Президент Трамп был неправ, предоставив белому националисту, антисемиту и отрицателю Холокоста место за столом, и я думаю, что он должен извиниться за это", – сказал он.