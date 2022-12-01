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Трамп пообедал с Канье Уэстом и "белым националистом" Фуэнтесом. Политика раскритиковали даже республиканцы

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Совместный ужин Трампа (на фото) с Фуэнтесом и Уэстом состоялся 22 ноября
Совместный ужин Трампа (на фото) с Фуэнтесом и Уэстом состоялся 22 ноября
Фото: EPA

Бывший президент США Дональд Трамп ужинал 22 ноября в своем поместье Мар-а-Лаго с "белым националистом" Ником Фуэнтесом и рэпером Канье Уэстом. Первыми об этом 26 ноября написали журналисты Axios. Позже эту информацию подтвердил советник Трампа каналу CBS News.

Фуэнтес ведет подкаст "Америка прежде всего". Ранее у него был YouTube-канал, но в 2020 году его заблокировали за разжигание ненависти.

Как отмечают журналисты, Фуэнтес часто продвигает расистские и антисемитские теории заговора. Минюст США называл его "сторонником превосходства белой расы". Также он в шуточной манере отрицал Холокост и сравнивал евреев, сожженных в концентрационных лагерях, с "печеньем в духовке". 

Источник Axios, знакомый с разговором за ужином, сообщил журналистам, что Трамп "казался очень увлеченным" Фуэнтесом, впечатленным тем, что 24-летний мужчина смог выдать статистику и вспомнить речи, относящиеся к его кампании 2016 года.

По словам источника, Фуэнтес сказал экс-президенту, что предпочитает, чтобы он был "настоящим", и что Трамп казался непохожим на себя во время своей недавней речи, объявляющей предвыборную кампанию 2024 года. Также Фуэнтес заявил, что он представляет сторонников Трампа, которые были разочарованы его новым осторожным подходом к ведению политической кампании.

Трамп не возражал против Фуэнтеса, но сказал, что у него есть советники, которые хотят, чтобы он читал телесуфлер и вел себя более "по-президентски". 

Канье Уэст, который собирается баллотироваться в президенты в 2024 годусообщил о визите к Трампу в своем Twitter. В твите он спросил у подписчиков: "Как вы думаете, ребята, что он ответил, когда я попросил его стать моим напарником в 2024 году?"

Источник Axios говорит, что Трамп начал кричать на Уэста за ужином и сказал ему, что он проиграет. Также за ужином экс-президент якобы сделал несколько неприятных комментариев о бывшей жене Уэста Ким Кардашян.

При этом в заявлении для CBS News Трамп заявил, что он не знал, кто такой Фуэнтес и что он прибудет с Уэстом.

"Канье Уэст очень хотел посетить Мар-а-Лаго. На нашей встрече за ужином должны были быть только я и Канье, но он прибыл с гостем, которого я никогда не встречал и о котором ничего не знал", – заявил Трамп. Однако источник Axios сомневается, что экс-президент мог не знать, кто такой Фуэнтес.

Ужин Трампа с Уэстом и Фуэнтесом вызвал широкое обсуждение в США. А представители Республиканской партии осудили такие действия экс-президента, сообщает NPR.

"В Республиканской партии нет места антисемитизму или превосходству белых. И любой, кто встречается с людьми, отстаивающими эту точку зрения, по моему мнению, вряд ли когда-либо будет избран президентом Соединенных Штатов", – заявил лидер меньшинства в Сенате, республиканец Митч Макконнелл.

Лидер меньшинства в Палате представителей, республиканец Кевин Маккарти также негативно отозвался о Фуэнтесе.

"Я не думаю, что кому-то следует проводить время с Ником Фуэнтесом. Ему нет места в этой Республиканской партии. Я думаю, что президент Трамп четыре раза выходил и осуждал его, не зная, кто он такой", – заявил он.

Бывший вице-президент Майк Пенс сказал, что Трамп должен извиниться за ужин с Фуэнетсом. В противном случае Трампа будут считать антисемитом, отмечает News Nation Now.

"Президент Трамп был неправ, предоставив белому националисту, антисемиту и отрицателю Холокоста место за столом, и я думаю, что он должен извиниться за это", – сказал он.

Контекст:

Трамп был президентом США с января 2017-го по январь 2021 года. Он проиграл на очередных выборах президента США в ноябре 2020 года. По итогам всеобщего голосования их выиграл демократ Джо Байден.

Уход Трампа сопровождался громким скандалом с импичментом, начатым из-за того, что 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Однако 13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

В июле 2022 года Трамп заявил, что хочет снова стать президентом США, а 16 ноября официально объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, выборы, Холокост, антисемитизм, Дональд Трамп, националисты, скандал, Канье Уэст, Майк Пенс, визит, рэпер, минюст США, Митч Макконнелл
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