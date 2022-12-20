Трамп отреагировал на рекомендацию комитета Палаты представителей выдвинуть против него обвинения

Трамп назвал действия комитета "издевательством над демократией".

"Эти люди не понимают, что когда они приходят за мной, люди, любящие свободу, сплачиваются вокруг меня. Это укрепляет меня. То, что меня не убивает, делает меня сильнее", – заявил экс-президент.

Как отмечает The Hill, Трамп сравнил решение комитета с делом о его импичменте.

"Фальшивые обвинения, выдвинутые весьма пристрастным неизбранным комитетом 6 января, уже были представлены и рассмотрены в форме обмана с импичментом №2. Я убедительно победил... Люди понимают, что "Демократическое бюро расследований", ДБР, стремится помешать мне баллотироваться в президенты, потому что они знают, что я выиграю и что все это дело по судебному преследованию меня – точно такая же, как импичмент, предвзятая попытка отодвинуть меня и Республиканскую партию на второй план", – заявил он.

19 декабря комитет Палаты представителей США, расследующий нападение на Капитолий США 6 января 2021 года, обратился к федеральной прокуратуре с просьбой предъявить обвинения Трампу. Комитет просит обвинить Трампа в воспрепятствовании официальной работе Конгресса, заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, даче ложных показаний и пособничестве или подстрекательстве к восстанию. Запрос комитета не имеет обязательной силы.