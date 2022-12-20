ГОРДОН
 
 
МИР

Трамп отреагировал на рекомендацию комитета Палаты представителей выдвинуть против него обвинения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп сравнил заявление комитета со своим импичментом
Трамп сравнил заявление комитета со своим импичментом
Фото: EPA

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение комитета Палаты представителей США, который рекомендовал выдвинуть против него обвинения в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, цитаты приводит канал ABC News.

Трамп назвал действия комитета "издевательством над демократией".

"Эти люди не понимают, что когда они приходят за мной, люди, любящие свободу, сплачиваются вокруг меня. Это укрепляет меня. То, что меня не убивает, делает меня сильнее", – заявил экс-президент.

Как отмечает The Hill, Трамп сравнил решение комитета с делом о его импичменте.

"Фальшивые обвинения, выдвинутые весьма пристрастным неизбранным комитетом 6 января, уже были представлены и рассмотрены в форме обмана с импичментом №2. Я убедительно победил... Люди понимают, что "Демократическое бюро расследований", ДБР, стремится помешать мне баллотироваться в президенты, потому что они знают, что я выиграю и что все это дело по судебному преследованию меня – точно такая же, как импичмент, предвзятая попытка отодвинуть меня и Республиканскую партию на второй план", – заявил он.

19 декабря комитет Палаты представителей США, расследующий нападение на Капитолий США 6 января 2021 года, обратился к федеральной прокуратуре с просьбой предъявить обвинения Трампу. Комитет просит обвинить Трампа в воспрепятствовании официальной работе Конгресса, заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, даче ложных показаний и пособничестве или подстрекательстве к восстанию. Запрос комитета не имеет обязательной силы.

Контекст:

Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его.

В результате беспорядков погибло пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

16 ноября Трамп официально объявил, что будет снова баллотироваться в президенты США.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Конгресс США, Дональд Трамп, выборы в США, обвинение, Палата представителей, капитолий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании
Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании
"Красавица, вам так идет это положение". Беременная Tarabarova восхитила новым образом
"Красавица, вам так идет это положение". Беременная Tarabarova восхитила новым образом
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (71170)
2
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (28488)
3
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023" (25241)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (23621)
5
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (16006)
6
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (15644)
7
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (11859)
8
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi (11029)
 
 
 
 