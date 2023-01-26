"Человек-ракета – окей, маленький – не окей". Помпео рассказал, как Трамп оправдывался перед Ким Чен Ыном из-за прозвища

В своей книге Помпео пишет, что часто встречался с "маленьким, потным, злым" лидером Северной Кореи. Он приписывает ему "мозги, сообразительность и безжалостность", но также рассказывает, что северокорейский лидер мог проявлять вспышки юмора.

Бывший госсекретарь пишет, что во время саммита США и КНДР в Сингапуре в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп попытался объяснить известное оскорбление Ким Чен Ына, которого назвал "маленьким человеком-ракетой" (little rocket man).

"Трамп сказал, что ["Rocket Man" Элтона Джона] была отличной песней и это упоминание было комплиментом", – пишет Помпео.

Ким Чен Ын ответил ему на это через переводчика: "Человек-ракета – окей. Маленький – не окей".