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"Человек-ракета – окей, маленький – не окей". Помпео рассказал, как Трамп оправдывался перед Ким Чен Ыном из-за прозвища

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Трампу (справа) пришлось объясняться перед Ким Чен Ыном (слева) из-за прозвища "человек-ракета"
Трампу (справа) пришлось объясняться перед Ким Чен Ыном (слева) из-за прозвища "человек-ракета"
Фото: EPA

В США 17 января вышли мемуары бывшего госсекретаря Майка Помпео. В них, среди прочего, он описал встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Этот фрагмент мемуаров 20 января пересказало издание New York Post.

В своей книге Помпео пишет, что часто встречался с "маленьким, потным, злым" лидером Северной Кореи. Он приписывает ему "мозги, сообразительность и безжалостность", но также рассказывает, что северокорейский лидер мог проявлять вспышки юмора.

Бывший госсекретарь пишет, что во время саммита США и КНДР в Сингапуре в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп попытался объяснить известное оскорбление Ким Чен Ына, которого назвал "маленьким человеком-ракетой" (little rocket man).

"Трамп сказал, что ["Rocket Man" Элтона Джона] была отличной песней и это упоминание было комплиментом", – пишет Помпео.

Ким Чен Ын ответил ему на это через переводчика: "Человек-ракета – окей. Маленький – не окей".

Контекст:

Трамп впервые назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой" в 2017 году в своем Twitter. В дальнейшем он неоднократно повторял это обращение. Например, 23 сентября 2017, выступая в Алабаме, он назвал его уже "маленьким человеком-ракетой", отмечает The Guardian.

12 июня 2018 года Трамп и Ким Чен Ын провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам состоявшегося в этот же день американско-северокорейского саммита стороны подписали соглашение. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, КНДР, Ким Чен Ын, Северная Корея, Сингапур, мемуары, Дональд Трамп, саммит, Майк Помпео, встреча
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