"Человек-ракета – окей, маленький – не окей". Помпео рассказал, как Трамп оправдывался перед Ким Чен Ыном из-за прозвища

В своей книге Помпео пишет, что часто встречался с "маленьким, потным, злым" лидером Северной Кореи. Он приписывает ему "мозги, сообразительность и безжалостность", но также рассказывает, что северокорейский лидер мог проявлять вспышки юмора.
Бывший госсекретарь пишет, что во время саммита США и КНДР в Сингапуре в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп попытался объяснить известное оскорбление Ким Чен Ына, которого назвал "маленьким человеком-ракетой" (little rocket man).
"Трамп сказал, что ["Rocket Man" Элтона Джона] была отличной песней и это упоминание было комплиментом", – пишет Помпео.
Ким Чен Ын ответил ему на это через переводчика: "Человек-ракета – окей. Маленький – не окей".
Трамп впервые назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой" в 2017 году в своем Twitter. В дальнейшем он неоднократно повторял это обращение. Например, 23 сентября 2017, выступая в Алабаме, он назвал его уже "маленьким человеком-ракетой", отмечает The Guardian.
12 июня 2018 года Трамп и Ким Чен Ын провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам состоявшегося в этот же день американско-северокорейского саммита стороны подписали соглашение. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.