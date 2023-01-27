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Большинство граждан Германии поддерживают поставки Украине немецких танков Leopard 2 – соцопрос

ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков Leopard 2
ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков Leopard 2
Фото: bundeswehr.de

Большинство граждан Германии поддерживают решение правительства страны предоставить Украине основные боевые танки Leopard 2.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного 24–26 января исследовательской группой Wahlen для немецкого телеканала ZDF.

Так, 54% респондентов заявили, что считают решение о поставках танков правильным, 38% высказались отрицательно. 

Большинство опрошенных, кто высказался за предоставление Киеву Leopard 2 – это сторонники "Зеленых" (75%), партии главы МИД ФРГ Анналены Бербок и вице-канцлера Роберта Хабека. 

Поддержал передачу Украине танков 61% сторонников Социал-демократической партии, к которой принадлежит канцлер ФРГ Олаф Шольц.

На западе Германии решение правительства одобрили 59% опрошенных (33% – против), а на востоке ФРГ – 35% (57% – против).

Опрос проводился по телефону, в нем приняли участие 1345 случайно выбранных респондентов.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.

26 января о передаче Украине четырех боевых танков Leopard 2 сообщили в минобороны Канады.

Теги: Германия, Украина, правительство, соцопрос, танки, ФРГ, военная помощь, Анналена Бербок, Роберт Хабек, Олаф Шольц, канцлер, Leopard
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