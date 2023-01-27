Большинство граждан Германии поддерживают поставки Украине немецких танков Leopard 2 – соцопрос

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного 24–26 января исследовательской группой Wahlen для немецкого телеканала ZDF.

Так, 54% респондентов заявили, что считают решение о поставках танков правильным, 38% высказались отрицательно.

Большинство опрошенных, кто высказался за предоставление Киеву Leopard 2 – это сторонники "Зеленых" (75%), партии главы МИД ФРГ Анналены Бербок и вице-канцлера Роберта Хабека.

Поддержал передачу Украине танков 61% сторонников Социал-демократической партии, к которой принадлежит канцлер ФРГ Олаф Шольц.

На западе Германии решение правительства одобрили 59% опрошенных (33% – против), а на востоке ФРГ – 35% (57% – против).

Опрос проводился по телефону, в нем приняли участие 1345 случайно выбранных респондентов.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.

26 января о передаче Украине четырех боевых танков Leopard 2 сообщили в минобороны Канады.