Кирби о возможности поставки Украине истребителей: Мы постоянно обсуждаем потребности Украины и делаем все возможное, чтобы их удовлетворить

"Что насчет истребителей? Это тоже то, о чем просят украинцы", – спросила ведущая после разговора с Кирби о сроках предоставления Украине американских танков.
"Президент [Украины Владимир] Зеленский говорил об этом и раньше: что они хотят истребители. У меня нет никаких объявлений или чего-либо, что можно сказать о будущих пакетах, кроме того, что мы постоянно говорим с украинцами об их потребностях, и мы хотим убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить их. А если мы не можем – некоторые наши партнеры и союзники могут", – ответил Кирби.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
В июле эта тема стала обсуждаться более активно, но уже в сентябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.
13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".