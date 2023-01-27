Кирби о возможности поставки Украине истребителей: Мы постоянно обсуждаем потребности Украины и делаем все возможное, чтобы их удовлетворить

Кирби: Мы хотим убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить потребности украинцев Фото: ЕРА

"Что насчет истребителей? Это тоже то, о чем просят украинцы", – спросила ведущая после разговора с Кирби о сроках предоставления Украине американских танков.

"Президент [Украины Владимир] Зеленский говорил об этом и раньше: что они хотят истребители. У меня нет никаких объявлений или чего-либо, что можно сказать о будущих пакетах, кроме того, что мы постоянно говорим с украинцами об их потребностях, и мы хотим убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить их. А если мы не можем – некоторые наши партнеры и союзники могут", – ответил Кирби.