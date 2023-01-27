В Украине разрабатывают сеть аэродромов, военные – могут стать местами базирования и для гражданской авиации – Воздушные силы

Об этом 27 января на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"В этом вопросе уже работа ведется в разных регионах Украины. Подключены, в частности, и Министерство обороны, и Министерство инфраструктуры и другие профильные ведомства для того, чтобы помочь нам сделать аэродромную сеть", – сказал Игнат.
По его словам, военные аэродромы в будущем могут стать "местами совместного базирования" для гражданской и боевой авиации.
"Такая практика уже в мире есть. Это могло бы стать еще одним толчком Украины к цивилизованному миру. Украинцы могли бы начать перелеты внутри страны", – подчеркнул Игнат.
Глава Минобороны Алексей Резников заявлял в июле 2022 года, что аэродромы Украины не готовы к работе с американскими истребителями F-16.
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
По словам Игната, американский истребитель F-16 мог бы быть лучшим вариантом для Воздушных сил – "стать основным самолетом, единым типом многоцелевого самолета".
Список украинских летчиков для обучения на F-16 "уже давно готов", добавил спикер командования Воздушных сил ВСУ.