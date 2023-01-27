В Украине разрабатывают сеть аэродромов, военные – могут стать местами базирования и для гражданской авиации – Воздушные силы

Военные аэродромы в будущем могут стать "местами совместного базирования" для гражданской и боевой авиации, отметил Игнат Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Об этом 27 января на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"В этом вопросе уже работа ведется в разных регионах Украины. Подключены, в частности, и Министерство обороны, и Министерство инфраструктуры и другие профильные ведомства для того, чтобы помочь нам сделать аэродромную сеть", – сказал Игнат.

По его словам, военные аэродромы в будущем могут стать "местами совместного базирования" для гражданской и боевой авиации.

"Такая практика уже в мире есть. Это могло бы стать еще одним толчком Украины к цивилизованному миру. Украинцы могли бы начать перелеты внутри страны", – подчеркнул Игнат.