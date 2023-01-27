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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белом доме ответили, когда в Украину будут поставлены танки Abrams: Это займет много месяцев

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Кирби: Мы все еще разрабатываем планы, но это займет много месяцев
Кирби: Мы все еще разрабатываем планы, но это займет много месяцев
Фото: ЕРА

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби 27 января в эфире CNN не озвучил конкретных сроков, когда в Украину будут поставлены американские танки Abrams, но из его ответа на вопрос ведущей следует, что это не произойдет весной или летом.

Он отметил, что вопрос предоставления танков (вместе с другими видами вооружения) всегда был частью переговоров с Украиной. 

Кирби, отвечая на вопрос ведущей о том, будут ли танки в Украине к возможному весеннему наступлению, высказал предположение, что танки, предоставляемые ФРГ и другими союзниками из Европы, будут переданы Украине "в относительно короткие сроки, возможно, вовремя, чтобы помочь им – весной и летом". Однако поставка Abrams в Украину займет, по его словам, "немного больше времени, много месяцев". 

Он добавил, что США намерены "не терять времени" и будут учить украинских военных управлять американскими танками, укреплять цепочки поставок, чтобы украинские войска были наилучшим образом оснащены для использования танков, когда они будут в Украине. 

Ведущая уточнила, будут ли танки поставлены до конца 2023 года. 

"Я не хочу говорить слишком конкретно, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это займет много месяцев", – ответил Кирби. 

26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявляла, что США не смогут передать Украине танки Abrams к вероятному наступлению Украины весной, но более конкретно о временных рамках она не говорила. 

Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказывал, что весной Украина планирует серьезное наступление и в марте бои будут "самыми жаркими".

Великобритания и Германия заявляли, что намерены поставить в Украину свои танки до конца марта. 

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не знает, когда прибудут танки из США и Европы. По его словам, если Abrams поступят в Украину в августе, это будет слишком поздно

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сказала, что США готовятся к тому, что война в Украине может быть долгой, программа поставки танков Киеву ориентирована и на такой сценарий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, танки, военная помощь, война России против Украины, Джон Кирби, Abrams
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