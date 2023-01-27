В Белом доме ответили, когда в Украину будут поставлены танки Abrams: Это займет много месяцев

Кирби: Мы все еще разрабатываем планы, но это займет много месяцев Фото: ЕРА

Он отметил, что вопрос предоставления танков (вместе с другими видами вооружения) всегда был частью переговоров с Украиной.

Кирби, отвечая на вопрос ведущей о том, будут ли танки в Украине к возможному весеннему наступлению, высказал предположение, что танки, предоставляемые ФРГ и другими союзниками из Европы, будут переданы Украине "в относительно короткие сроки, возможно, вовремя, чтобы помочь им – весной и летом". Однако поставка Abrams в Украину займет, по его словам, "немного больше времени, много месяцев".

Он добавил, что США намерены "не терять времени" и будут учить украинских военных управлять американскими танками, укреплять цепочки поставок, чтобы украинские войска были наилучшим образом оснащены для использования танков, когда они будут в Украине.

Ведущая уточнила, будут ли танки поставлены до конца 2023 года.

"Я не хочу говорить слишком конкретно, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это займет много месяцев", – ответил Кирби.

"I don't want to be too specific but it'll be many months. "



National Security Council Spokesperson John Kirby cannot confirm to @kaitlancollins that Western tanks will reach Ukraine before the end of 2023 pic.twitter.com/OkbBNhrTzK — CNN This Morning (@CNNThisMorning) January 27, 2023

26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявляла, что США не смогут передать Украине танки Abrams к вероятному наступлению Украины весной, но более конкретно о временных рамках она не говорила.