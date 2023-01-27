Зеленский опасается, что танки Abrams могут прибыть в Украину слишком поздно

Журналистка спросила у украинского президента, не будет ли слишком поздно, если США передадут Украине танки только в августе.
"Слишком поздно. Но я не знаю реальной ситуации в эту минуту, когда они должны быть, когда Америка даст нам Abrams. И я не знаю, когда именно прибудут танки из Европы", – сказал он.
США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Джо Байден. Украинские военные могут начать обучение на танках Abrams уже через несколько недель, сообщили в Белом доме.
В то же время Соединенные Штаты не смогут передать Украине танки Abrams к ожидаемому наступлению Украины весной, заявила 26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предоставление танков Abrams Украине вместе с британскими Challenger и немецкими Leopard 2 "может иметь большое значение в борьбе против России".