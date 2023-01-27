Зеленский опасается, что танки Abrams могут прибыть в Украину слишком поздно

Зеленский: Я не знаю реальной ситуации в эту минуту, когда они [танки] должны быть Фото: EPA

Журналистка спросила у украинского президента, не будет ли слишком поздно, если США передадут Украине танки только в августе.

"Слишком поздно. Но я не знаю реальной ситуации в эту минуту, когда они должны быть, когда Америка даст нам Abrams. И я не знаю, когда именно прибудут танки из Европы", – сказал он.