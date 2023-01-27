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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Западные танки на фронте будет поддерживать украинская артиллерия". Резников показал САУ "Богдана"

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САУ "Богдана" применялась при освобождении Змеиного
САУ "Богдана" применялась при освобождении Змеиного
Фото: Сергій Пашинський / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 26 января, что оборонное ведомство в 2022 году профинансировало серийное производство украинской артиллерийской установки "Богдана".

"Минобороны не афишировало это, но весь прошлый год мы не прекращали закупки вооружения и военной техники у отечественных производителей. Там, где было возможно, в рамках компетенции способствовали развертыванию в новых локациях и увеличению мощностей. Также в прошлом году после критического периода, когда значительный объем ресурсов направлялся на импорт необходимого для обороны, Минобороны подготовило переход, чтобы в 2023 году максимальный объем средств был направлен украинским производителям. Это касается всех компонентов – от формы, обуви, бронежилеты и БПЛА до тяжелого оружия и боеприпасов", – написал он.

Резников опубликовал фото, сделанное в кабине этой установки. Министр рассказал, что одна такая система успешно прошла испытания на поле боя.

"Новые артсистемы Минобороны профинансировали еще весной 2022 года. Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинский – во всех пониманиях этого слова – артиллерия", – добавил он. 

По мнению министра, Украина должна быть "максимально независимой во всех компонентах обеспечения обороны, где это возможно". 

"Это делает нашу страну желанным партнером, усиливает наши позиции. Именно поэтому Минобороны будет увеличивать усилия в контексте стимулирования украинских производителей", – добавил он и заявил, что вскоре министерство представит результаты "движения по БПЛА"

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid023rymwCtP5TH7bXDjuUzxn6QzEXGtEUo7GCD4Cj17Hmi8wrwHeBtHZBcsDW7asC8gl

Контекст:

САУ "Богдана" в прошлом году сыграла важную роль при освобождении острова Змеиный от российских оккупантов, сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

"Богдану" начали разрабатывать в феврале 2016 года на Краматорском заводе тяжелого станкостроения в рамках государственного оборонного заказа Министерства обороны Украины. Как отмечает "Мілітарний", важным аспектом производства стал ствол калибра 155 мм – ранее таких в Украине не производили. В конце января 2022 года стало известно, что "Богдана" прошла предварительные огневые испытания: произвела 450 выстрелов и достигла дальности в 42 км. 

Эта САУ попала на войну, не завершив полный цикл испытаний, пишет СМИ. 

По информации экс-нардепа Сергея Пашинского, САУ была готова к испытаниям еще в 2019-м, но два года "боролась не с оккупантами, а за выживание против должностных лиц Министерства обороны и Генштаба". Ситуация изменилась в 2021 году, когда Резников стал министром обороны, а Залужный – главнокомандующим ВСУ, заявил Пашинский. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военная техника, Алексей Резников, артиллерия, Минобороны, война России против Украины
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