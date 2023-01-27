"Западные танки на фронте будет поддерживать украинская артиллерия". Резников показал САУ "Богдана"

"Минобороны не афишировало это, но весь прошлый год мы не прекращали закупки вооружения и военной техники у отечественных производителей. Там, где было возможно, в рамках компетенции способствовали развертыванию в новых локациях и увеличению мощностей. Также в прошлом году после критического периода, когда значительный объем ресурсов направлялся на импорт необходимого для обороны, Минобороны подготовило переход, чтобы в 2023 году максимальный объем средств был направлен украинским производителям. Это касается всех компонентов – от формы, обуви, бронежилеты и БПЛА до тяжелого оружия и боеприпасов", – написал он.

Резников опубликовал фото, сделанное в кабине этой установки. Министр рассказал, что одна такая система успешно прошла испытания на поле боя.

"Новые артсистемы Минобороны профинансировали еще весной 2022 года. Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинский – во всех пониманиях этого слова – артиллерия", – добавил он.

По мнению министра, Украина должна быть "максимально независимой во всех компонентах обеспечения обороны, где это возможно".

"Это делает нашу страну желанным партнером, усиливает наши позиции. Именно поэтому Минобороны будет увеличивать усилия в контексте стимулирования украинских производителей", – добавил он и заявил, что вскоре министерство представит результаты "движения по БПЛА".