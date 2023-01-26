Россияне обстреляли Краматорск, Бахмут, Авдеевку, Славянск из разных видов оружия, есть жертвы – ОВА

"На горловском направлении один человек погиб и один ранен в Бахмуте. В Парасковеевке ранены четыре человека, повреждены шесть домов; в Васюковке – четыре дома, в Никифоровке – еще один", – говорится в сообщении.

Накануне, 25 января, россияне обстреляли психиатрическую больницу в Краматорске – четвертый раз с полномасштабного вторжения. Там находилось около двух десятков человек, к счастью, никто не пострадал, отметил Кириленко.

На волновахском направлении повреждено 17 домов в Угледаре, восемь – в Богоявленке; пострадали Пречистовка и Новоукраинка.

На донецком направлении россияне обстреляли Курахово и Дачное из "Смерчей" – повреждены двухэтажка и гараж. В Авдеевке ночью были многочисленные одиночные обстрелы и один массированный артобстрел, на утро – обстрелы из артиллерии, "Градов" и авиаракетами. Жилые кварталы Авдеевки россияне обстреливали из "Градов" и накануне.

"Также накануне россияне наносили удары по городам в относительном тылу: в Славянске повреждены два дома, в Покровске – территория предприятия", – добавил Кириленко.

В военной администрации Славянска сообщили, что город обстреляли этой ночью, удар пришелся по микрорайону Химик. Ударная волна повредила несколько домов, люди не пострадали.

Всего за сутки 25 января в Донецкой области погиб один мирный житель (в Бахмуте), ранены семь (в Парасковеевке, Красногоровке, Торецке, Бердичах), сообщил Кириленко.