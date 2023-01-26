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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Краматорск, Бахмут, Авдеевку, Славянск из разных видов оружия, есть жертвы – ОВА

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Населенные пункты Донецкой области находятся под постоянным российским огнем
Населенные пункты Донецкой области находятся под постоянным российским огнем
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 25-го и 26 января обстреливали города и села Донецкой области, включая находящиеся в относительном тылу, из артиллерии, РСЗО и авиаракетами. Об этом говорится в сводке главы ОВА Павла Кириленко о ситуации в регионе сегодня утром.

"На горловском направлении один человек погиб и один ранен в Бахмуте. В Парасковеевке ранены четыре человека, повреждены шесть домов; в Васюковке – четыре дома, в Никифоровке  еще один", – говорится в сообщении. 

Накануне, 25 января, россияне обстреляли психиатрическую больницу в Краматорске – четвертый раз с полномасштабного вторжения. Там находилось около двух десятков человек, к счастью, никто не пострадал, отметил Кириленко. 

На волновахском направлении повреждено 17 домов в Угледаре, восемь – в Богоявленке; пострадали Пречистовка и Новоукраинка.

На донецком направлении россияне обстреляли Курахово и Дачное из "Смерчей" – повреждены двухэтажка и гараж. В Авдеевке ночью были многочисленные одиночные обстрелы и один массированный артобстрел, на утро – обстрелы из артиллерии, "Градов" и авиаракетами. Жилые кварталы Авдеевки россияне обстреливали из "Градов" и накануне. 

"Также накануне россияне наносили удары по городам в относительном тылу: в Славянске повреждены два дома, в Покровске – территория предприятия", – добавил Кириленко.

В военной администрации Славянска сообщили, что город обстреляли этой ночью, удар пришелся по микрорайону Химик. Ударная волна повредила несколько домов, люди не пострадали.

Всего за сутки 25 января в Донецкой области погиб один мирный житель (в Бахмуте), ранены семь (в Парасковеевке, Красногоровке, Торецке, Бердичах), сообщил Кириленко. 

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.

Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко. 

Теги: Донецкая область, Славянск, Краматорск, раненые, больница, Авдеевка, Красногоровка, артиллерия, Курахово, обстрелы, Бахмут, Угледар, Покровск, погибшие, Павел Кириленко
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