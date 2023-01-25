Оккупанты обстреляли из "Градов" жилые кварталы Авдеевки – ОВА

По словам Кириленко, повреждены многоэтажки.

"Сегодня днем россияне нанесли очередной удар по жилым кварталам Авдеевки из "Градов" — город страдает от обстрелов каждый день и уже фактически уничтожен до основания. Авдеевка уже девятый год остается нашим форпостом на донецком направлении, а с начала полномасштабного вторжения находится под непрерывным огнем", – написал он.

Глава ОВА призвал всех гражданских, не задействованных в работе критической инфраструктуры, покинуть город.