Оккупанты обстреляли из "Градов" жилые кварталы Авдеевки – ОВА

По словам Кириленко, повреждены многоэтажки.
"Сегодня днем россияне нанесли очередной удар по жилым кварталам Авдеевки из "Градов" — город страдает от обстрелов каждый день и уже фактически уничтожен до основания. Авдеевка уже девятый год остается нашим форпостом на донецком направлении, а с начала полномасштабного вторжения находится под непрерывным огнем", – написал он.
Глава ОВА призвал всех гражданских, не задействованных в работе критической инфраструктуры, покинуть город.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области. 24 января Генштаб сообщал, что РФ продолжает вести наступательные действия на этом направлении, несут многочисленные потери. В то же время на купянском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях российские оккупанты ведут оборону, добавили в Генштабе ВСУ.