ВСУ отразили все атаки России на лиманском и авдеевском направлениях, оккупанты несут большие потери возле Бахмута – Генштаб

На лиманском и авдеевском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 24 января в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"На лиманском и авдеевском направлениях [враг] вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены", – говорится в сообщении.

В то же время на купянском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях российские оккупанты ведут оборону, добавили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что российские войска из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском, херсонском, северском и слобожанском направлениях.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено", – сказано в сообщении.

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