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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отразили все атаки России на лиманском и авдеевском направлениях, оккупанты несут большие потери возле Бахмута – Генштаб

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На лиманском и авдеевском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия, отметили в Генштабе ВСУ
На лиманском и авдеевском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают вести наступательные действия на бахмутском направлении, несут многочисленные потери.

Об этом 24 января в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"На лиманском и авдеевском направлениях [враг] вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены", – говорится в сообщении.

В то же время на купянском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях российские оккупанты ведут оборону, добавили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что российские войска из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском, херсонском, северском и слобожанском направлениях.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nduPNGeBVQMR2K9cQcMWxz9sudq51tugyuyZPAjW3i7EDFqwJrQJB3mnrdybjXWYl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, население, российские оккупанты
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