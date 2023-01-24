ВСУ отразили все атаки России на лиманском и авдеевском направлениях, оккупанты несут большие потери возле Бахмута – Генштаб

Об этом 24 января в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"На лиманском и авдеевском направлениях [враг] вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены", – говорится в сообщении.
В то же время на купянском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях российские оккупанты ведут оборону, добавили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что российские войска из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском, херсонском, северском и слобожанском направлениях.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено", – сказано в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.