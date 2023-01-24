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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали около 690 оккупантов, два самолета и четыре вертолета – Генштаб ВСУ

В Генштабе назвали потери оккупантов за 11 месяцев полномасштабной войны
В Генштабе назвали потери оккупантов за 11 месяцев полномасштабной войны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали уже около 122 170 российских оккупантов (+690 за последние сутки). Об этом 24 января 2023 года сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 3152 (+2);
  • боевые бронированные машины – 6284 (+8);
  • артиллерийские системы – 2148 (+2);
  • РСЗ – 448 (+1);
  • средства ПВО – 220;
  • самолеты – 289 (+2);
  • вертолеты – 281 (+4);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3);
  • крылатые ракеты – 749;
  • корабли /катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4944 (+8);
  • специальная техника – 194 (+1).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0j4qrUUCkaHY12UCxfuURV7ntzjj5BuDAkWsj6eY58KpStooWCJ5eHU8CfDxztfmMl

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, танки, вертолет, самолеты, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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