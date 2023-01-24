Силы обороны Украины за сутки ликвидировали около 690 оккупантов, два самолета и четыре вертолета – Генштаб ВСУ

В Генштабе назвали потери оккупантов за 11 месяцев полномасштабной войны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали уже около 122 170 российских оккупантов (+690 за последние сутки). Об этом 24 января 2023 года сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.