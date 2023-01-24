Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса", – говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки украинские военные сбили два российских самолета Су-25; вертолет Ка-52; беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за минувшие сутки поразили три района сосредоточения оккупантов и склад логистики", – сообщили в Генштабе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 23 января 2023 года, составили около 121 480 военных, 3150 танков, 287 самолетов, 277 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".