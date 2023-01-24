Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Украинская авиация нанесла удары по позиции ЗРК и по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ Фото: EPA

"Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса", – говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки украинские военные сбили два российских самолета Су-25; вертолет Ка-52; беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за минувшие сутки поразили три района сосредоточения оккупантов и склад логистики", – сообщили в Генштабе.