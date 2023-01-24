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Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

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Украинская авиация нанесла удары по позиции ЗРК и по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ
Украинская авиация нанесла удары по позиции ЗРК и по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ
Фото: EPA

Украинская авиация 23 января нанесла девять ударов по позициям российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 24 января.

"Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса", – говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки украинские военные сбили два российских самолета Су-25; вертолет Ка-52; беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за минувшие сутки поразили три района сосредоточения оккупантов и склад логистики", – сообщили в Генштабе.

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 23 января 2023 года, составили около 121 480 военных3150 танков, 287 самолетов, 277 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
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