Местные больницы переполнены ранеными оккупантами на временно захваченных территориях Херсонской области – Генштаб ВСУ

Об этом 23 января в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что "местные больницы переполнены".
"Всех тяжело раненых концентрируют по медицинским учреждениям региона. Только небольшое количество отправляют во временно оккупированный Крым для дальнейшего лечения", – говорится в сообщении.
Переполнена ранеными оккупантами также городская больница Днепрорудного в Запорожской области, рассказали в Генштабе ВСУ утром 23 января. Только за последнее время туда доставлено около 150 захватчиков, добавили украинские военные.
Из-за потерь оккупантов в Херсонскую область прибыли военные медики ВС РФ, указали в Генштабе ВСУ 13 января.
По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 121,5 тыс. оккупантов.
Минобороны РФ за время полномасштабной войны свои потери озвучивало несколько раз. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября 2022 года заявлял, что потери РФ погибшими составляют меньше 6 тыс., хотя журналисты на тот момент, используя открытые источники (речь о публичных сообщениях: постах родственников, публикациях местных СМИ) смогли установить больше 6,2 тыс. российских военнослужащих, убитых на войне в Украине. По состоянию на 17 января "Медиазона" таким образом подтвердила смерть 11 662 российских военных.
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.