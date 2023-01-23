Местные больницы переполнены ранеными оккупантами на временно захваченных территориях Херсонской области – Генштаб ВСУ

Всех тяжело раненых российских оккупантов концентрируют по медучреждениям на временно захваченной части Херсонской области, отметили в Генштабе ВСУ Скриншот: Минобороны России / Facebook (иллюстративный)

Об этом 23 января в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что "местные больницы переполнены".

"Всех тяжело раненых концентрируют по медицинским учреждениям региона. Только небольшое количество отправляют во временно оккупированный Крым для дальнейшего лечения", – говорится в сообщении.

Переполнена ранеными оккупантами также городская больница Днепрорудного в Запорожской области, рассказали в Генштабе ВСУ утром 23 января. Только за последнее время туда доставлено около 150 захватчиков, добавили украинские военные.

Из-за потерь оккупантов в Херсонскую область прибыли военные медики ВС РФ, указали в Генштабе ВСУ 13 января.