Больницы на оккупированных территориях переполнены ранеными россиянами – Генштаб ВСУ

По данным ВСУ, прибывшие оккупанты вооружены только стрелковым оружием.

"Средства индивидуальной защиты, такие как бронежилеты, имели только единицы из военнослужащих, военную технику не завозили", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что армия РФ продолжает нести большие потери в зоне боевых действий. Так, городская больница Днепрорудного в Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время туда доставлено около 150 захватчиков.

"В то же время большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ", – добавили в Генштабе.