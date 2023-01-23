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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Больницы на оккупированных территориях переполнены ранеными россиянами – Генштаб ВСУ

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Армия РФ продолжает нести большие потери в зоне боевых действий
Армия РФ продолжает нести большие потери в зоне боевых действий
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С 18-го по 21 января в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыло пополнение оккупантов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 23 января сообщил в утренней сводке в Facebook.

По данным ВСУ, прибывшие оккупанты вооружены только стрелковым оружием.

"Средства индивидуальной защиты, такие как бронежилеты, имели только единицы из военнослужащих, военную технику не завозили", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что армия РФ продолжает нести большие потери в зоне боевых действий. Так, городская больница Днепрорудного в Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время туда доставлено около 150 захватчиков.

"В то же время большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid021vVSUHK1fH11ftHRs7CFsbCdc5gDEU9x6J5xHXuLX7rru4dS1HABQLEa8jCyX12cl

Контекст:

По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники с 24 февраля 2022 года ликвидировали более 120 тыс. оккупантов

Минобороны РФ за время полномасштабной войны свои потери озвучивало несколько раз. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября 2022 года заявлял, что потери РФ погибшими составляют меньше 6 тыс., хотя журналисты на тот момент, используя открытые источники (речь о публичных сообщениях: постах родственников, публикациях местных СМИ) смогли установить больше 6,2 тыс. российских военнослужащих, убитых на войне в Украине. По состоянию на 17 января "Медиазона" таким образом подтвердила смерть 11 662 российских военных. 

Теги: Генштаб ВСУ, Херсонская область, Запорожская область, армия РФ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты, Днепрорудное
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