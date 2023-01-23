ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война России против Украины вступила в более смертоносную фазу – The New York Times

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия с начала войны против Украины потеряла уже около 188 тыс. солдат, написала 20 января The Sun со ссылкой на данные разведки США
Россия с начала войны против Украины потеряла уже около 188 тыс. солдат, написала 20 января The Sun со ссылкой на данные разведки США
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Война, которую в феврале 2022 года против Украины начала Россия, вступила в новую, более смертоносную, фазу, а единственный человек, который может ее остановить, президент РФ Владимир Путин не подает признаков того, что он это сделает.

Об этом 21 января написала The New York Times.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года, и 28% всех оккупированных с 2014 года Россией территорий, отметил 2 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Тем не менее ожесточенные бои продолжаются, в частности, за Бахмут Донецкой области, а российские ракетные удары по гражданским объектам стали регулярными, указывает издание.

Украина и Россия готовятся к новому этапу ожесточенных наступлений в конце зимы или весной, отметила The New York Times.

Так, Россия мобилизовала 300 тыс. солдат, а некоторые оружейные заводы РФ работают круглосуточно.

В то же время страны Запада укрепляют силы обороны Украины, предоставляя бронетехнику и системы ПВО.

Украина и ее союзники надеются, что западное оружие поможет сдержать новое российское наступление и отбросить захватчиков со временно оккупированных территорий, сказано в статье.

Россия с начала войны против Украины потеряла уже около 188 тыс. солдат, написала 20 января The Sun со ссылкой на данные разведки США.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что россияне "понесли огромные потери в живой силе", но не назвал точную цифру.

"Российские потери – в прошлый раз, когда я сообщал об этом публично, я сказал, что они значительно превышают 100 тыс. Я бы сказал, что сейчас они еще более значительно превышают 100 тыс.", – отметил Милли 20 января.

По данным немецкой разведки, украинская армия ежедневно теряет трехзначное число солдат в боях с российскими оккупантами возле Бахмута.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.

20 января в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты также ведут наступательные действия на запорожском направлении.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ПВО, военная помощь, оборона, бронетехника, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, The New York Times, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация, потери
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
Леньо о России: Для них единственный выход – забрасывать поле боя огромным количеством мобилизованных, которым дают наркотики. Это утилизация
Леньо о России: Для них единственный выход – забрасывать поле боя огромным количеством мобилизованных, которым дают наркотики. Это утилизация
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
49-летняя Клум вышла в свет в ботфортах и колготках в сетку. Фото
49-летняя Клум вышла в свет в ботфортах и колготках в сетку. Фото
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах
"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни
"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни
Plus size модель Грэм в боди сделала селфи во время совместной тренировки с мужем. В сети обсуждают выражение его лица
Plus size модель Грэм в боди сделала селфи во время совместной тренировки с мужем. В сети обсуждают выражение его лица
21-летняя парамедик Пташка с "Азовстали": Я уже ни семьи, ни детей не хочу. Так уже сложилось
21-летняя парамедик Пташка с "Азовстали": Я уже ни семьи, ни детей не хочу. Так уже сложилось
Сопонару обнародовала фото в свитере, без брюк или юбки, показав ноги и ступни крупным планом
Сопонару обнародовала фото в свитере, без брюк или юбки, показав ноги и ступни крупным планом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера (39164)
2
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление (37601)
3
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (28984)
4
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (27318)
5
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией (26432)
6
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского (25635)
7
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото (19986)
8
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (19846)
 
 
 
 