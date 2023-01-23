Война России против Украины вступила в более смертоносную фазу – The New York Times

Россия с начала войны против Украины потеряла уже около 188 тыс. солдат, написала 20 января The Sun со ссылкой на данные разведки США Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 21 января написала The New York Times.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года, и 28% всех оккупированных с 2014 года Россией территорий, отметил 2 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Тем не менее ожесточенные бои продолжаются, в частности, за Бахмут Донецкой области, а российские ракетные удары по гражданским объектам стали регулярными, указывает издание.

Украина и Россия готовятся к новому этапу ожесточенных наступлений в конце зимы или весной, отметила The New York Times.

Так, Россия мобилизовала 300 тыс. солдат, а некоторые оружейные заводы РФ работают круглосуточно.

В то же время страны Запада укрепляют силы обороны Украины, предоставляя бронетехнику и системы ПВО.

Украина и ее союзники надеются, что западное оружие поможет сдержать новое российское наступление и отбросить захватчиков со временно оккупированных территорий, сказано в статье.

Россия с начала войны против Украины потеряла уже около 188 тыс. солдат, написала 20 января The Sun со ссылкой на данные разведки США.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что россияне "понесли огромные потери в живой силе", но не назвал точную цифру.

"Российские потери – в прошлый раз, когда я сообщал об этом публично, я сказал, что они значительно превышают 100 тыс. Я бы сказал, что сейчас они еще более значительно превышают 100 тыс.", – отметил Милли 20 января.

По данным немецкой разведки, украинская армия ежедневно теряет трехзначное число солдат в боях с российскими оккупантами возле Бахмута.

Война России против Украины. Главное (обновляется)