ВСУ за сутки уничтожили три российских склада боеприпасов и сбили вражеский дрон – Генштаб

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили беспилотник "Орлан-10".

"Украинские ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения оккупантов и три склада боеприпасов", – гворится в сообщении Генштаба.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Соледара Донецкой области и возле Кременной Луганской области.