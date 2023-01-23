После наступления на запорожском направлении потери оккупантов за двое суток составили более 50 человек – Генштаб ВСУ

Об этом 23 января в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине… По уточненным данным, в результате боевого столкновения с подразделениями сил обороны потери захватчиков в этот период составили более 50 человек, 16 из них – безвозвратные", – говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные уничтожили девять единиц вооружения и военной техники разного типа, в частности – танк, шесть единиц БМП, бронеавтомобиль "Тигр". Еще четыре единицы вооружения повреждены, добавили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)