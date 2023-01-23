После наступления на запорожском направлении потери оккупантов за двое суток составили более 50 человек – Генштаб ВСУ

Об этом 23 января в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"Российские оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине… По уточненным данным, в результате боевого столкновения с подразделениями сил обороны потери захватчиков в этот период составили более 50 человек, 16 из них – безвозвратные", – говорится в сообщении.
Кроме того, украинские военные уничтожили девять единиц вооружения и военной техники разного типа, в частности – танк, шесть единиц БМП, бронеавтомобиль "Тигр". Еще четыре единицы вооружения повреждены, добавили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.
20 января в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты также ведут наступательные действия на запорожском направлении.