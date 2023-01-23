ВСУ отразили все атаки России на купянском направлении, на бахмутском и авдеевском оккупанты продолжают наступление – Генштаб

На купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Об этом 23 января в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"На купянском направлении [враг] вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены, – говорится в сообщении. – На лиманском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях захватчики обороняются. На волынском, полесском, северском и слобожанском – обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено".

Отмечается, что оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

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