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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отразили все атаки России на купянском направлении, на бахмутском и авдеевском оккупанты продолжают наступление – Генштаб

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На купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия, отметили в Генштабе ВСУ
На купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска, несмотря на многочисленные потери, продолжают наступление на бахмутском и авдеевском направлениях для захвата всей территории Донецкой области.

Об этом 23 января в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"На купянском направлении [враг] вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены, – говорится в сообщении. – На лиманском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях захватчики обороняются. На волынском, полесском, северском и слобожанском – обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено".

Отмечается, что оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02HvT2AMJ21sPxb3RUX1bDWi1fDmA8D9gzyvLpCZ4bw7TzFVPVseFq4xQVxN288eRLl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, население, российские оккупанты
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