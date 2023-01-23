ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за сутки нанесли четыре ракетных удара по населенным пунктам Украины, ВСУ поразили восемь районов сосредоточения оккупантов – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Авиация ВСУ в течение суток 23 января нанесла пять ударов по районам сосредоточения россиян, отметили в Генштабе
Авиация ВСУ в течение суток 23 января нанесла пять ударов по районам сосредоточения россиян, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска на протяжении суток 23 января нанесли четыре ракетных удара по населенным пунктам Украины, две ракеты были уничтожены ПВО ВСУ.

Об этом 23 января в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ (по состоянию на 18.33).

Кроме того, оккупанты нанесли 18 авиаударов и совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, добавили украинские военные.

"Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине", – говорится в сообщении.

В то же время авиация ВСУ в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения захватчиков.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины… поразили три района сосредоточения оккупантов и вражеский склад логистики", – отмечается в сообщении.

Также ВСУ уничтожили два самолета Су-25, вертолет Ка-52, БПЛА "Орлан-10" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 россиян, подчеркнули в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02HvT2AMJ21sPxb3RUX1bDWi1fDmA8D9gzyvLpCZ4bw7TzFVPVseFq4xQVxN288eRLl

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.

По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 121,5 тыс. оккупантов. Кроме того, украинские защитники с начала войны сбили 287 самолетов, 277 вертолетов, 749 крылатых ракет, 1894 БПЛА оперативно-тактического уровня россиян.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, вертолет, ПВО, артиллерия, самолеты, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, потери армии России, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются"
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются"
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру
"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру
Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Сопонару показала себя без одежды и белья
Сопонару показала себя без одежды и белья
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера (41200)
2
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (31535)
3
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (29885)
4
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского (26108)
5
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (22874)
6
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото (20740)
7
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу (18940)
8
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы (14776)
 
 
 
 