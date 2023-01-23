Россияне за сутки нанесли четыре ракетных удара по населенным пунктам Украины, ВСУ поразили восемь районов сосредоточения оккупантов – Генштаб

Об этом 23 января в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ (по состоянию на 18.33).
Кроме того, оккупанты нанесли 18 авиаударов и совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, добавили украинские военные.
"Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине", – говорится в сообщении.
В то же время авиация ВСУ в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения захватчиков.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины… поразили три района сосредоточения оккупантов и вражеский склад логистики", – отмечается в сообщении.
Также ВСУ уничтожили два самолета Су-25, вертолет Ка-52, БПЛА "Орлан-10" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 россиян, подчеркнули в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.
По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 121,5 тыс. оккупантов. Кроме того, украинские защитники с начала войны сбили 287 самолетов, 277 вертолетов, 749 крылатых ракет, 1894 БПЛА оперативно-тактического уровня россиян.