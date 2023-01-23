Россияне за сутки нанесли четыре ракетных удара по населенным пунктам Украины, ВСУ поразили восемь районов сосредоточения оккупантов – Генштаб

Авиация ВСУ в течение суток 23 января нанесла пять ударов по районам сосредоточения россиян, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Об этом 23 января в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ (по состоянию на 18.33).

Кроме того, оккупанты нанесли 18 авиаударов и совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, добавили украинские военные.

"Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине", – говорится в сообщении.

В то же время авиация ВСУ в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения захватчиков.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины… поразили три района сосредоточения оккупантов и вражеский склад логистики", – отмечается в сообщении.

Также ВСУ уничтожили два самолета Су-25, вертолет Ка-52, БПЛА "Орлан-10" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 россиян, подчеркнули в Генштабе.

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