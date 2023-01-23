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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две авиаракеты и БПЛА оккупантов – Воздушные силы

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По данным Генштаба ВСУ на утро 23 января, украинские военные сбили уже 287 российских самолетов
По данным Генштаба ВСУ на утро 23 января, украинские военные сбили уже 287 российских самолетов
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Украинские военные 23 января уничтожили шесть воздушных целей российских оккупантов на восточном направлении.

Об этом в Facebook проинформировало командование Воздушных сил ВСУ.

"Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid02tkcoHJP4zmsL5ZveQ6f8QUXjPdeNz4rsPpM9WNBi1Z2aEMm9VF6pHKgYtRD6MPKTl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 23 января, украинские защитники с начала войны против РФ уничтожили 287 самолетов, 277 вертолетов, 749 крылатых ракет, 1894 БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, самолет, авиация, вертолет, беспилотники, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, потери армии России
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