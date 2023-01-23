ВСУ уничтожили два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две авиаракеты и БПЛА оккупантов – Воздушные силы

Об этом в Facebook проинформировало командование Воздушных сил ВСУ.
"Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ на утро 23 января, украинские защитники с начала войны против РФ уничтожили 287 самолетов, 277 вертолетов, 749 крылатых ракет, 1894 БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупантов.