ВСУ уничтожили два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две авиаракеты и БПЛА оккупантов – Воздушные силы

По данным Генштаба ВСУ на утро 23 января, украинские военные сбили уже 287 российских самолетов Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Facebook проинформировало командование Воздушных сил ВСУ.

"Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – говорится в сообщении.