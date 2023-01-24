ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в районе Бахмута – Генштаб

Украинские защитники сбили российский Су-25 в Донецкой области, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"В течение текущих суток подразделениями зенитно-ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины за 30 минут были уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Евгеновка Волновахского района Донецкой области, – говорится в сообщении. – Также в районе Бахмута [Донецкой области] украинские защитники сбили российский Су-25".

Отмечается, что авиация сил обороны Украины в течение суток 24 января нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а также три удара по позициям ЗРК россиян.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки поразили восемь районов сосредоточения оккупантов", – подчеркнули в Генштабе.