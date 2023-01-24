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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в районе Бахмута – Генштаб

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Украинские защитники сбили российский Су-25 в Донецкой области, отметили в Генштабе ВСУ
Украинские защитники сбили российский Су-25 в Донецкой области, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Украинские военные 24 января сбили штурмовик Су-25 российских оккупантов в Донецкой области.

Об этом в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"В течение текущих суток подразделениями зенитно-ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины за 30 минут были уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Евгеновка Волновахского района Донецкой области, – говорится в сообщении. – Также в районе Бахмута [Донецкой области] украинские защитники сбили российский Су-25".

Отмечается, что авиация сил обороны Украины в течение суток 24 января нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а также три удара по позициям ЗРК россиян.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки поразили восемь районов сосредоточения оккупантов", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nduPNGeBVQMR2K9cQcMWxz9sudq51tugyuyZPAjW3i7EDFqwJrQJB3mnrdybjXWYl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 24 января, украинские защитники с начала войны против РФ уничтожили 289 самолетов, 281 вертолет российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, самолет, Генштаб ВСУ, авиация, вертолет, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, потери армии России, российские оккупанты
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