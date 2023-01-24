ВСУ за полчаса сбили три российских вертолета Ка-52 – Воздушные силы

РФ в войне против Украины потеряла уже более 280 вертолетов Фото: EPA

"За полчаса противовоздушного боя с 00.00 по 00.30 24 января подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины на восточном направлении уничтожили три российских ударных вертолета Ка-52", – говорится в сообщении.