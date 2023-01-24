ВСУ за полчаса сбили три российских вертолета Ка-52 – Воздушные силы

"За полчаса противовоздушного боя с 00.00 по 00.30 24 января подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины на восточном направлении уничтожили три российских ударных вертолета Ка-52", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 24 января 2023 года, составили около 122 170 военных, 3152 танка, 289 самолетов, 281 вертолет (без учета указанных в сообщении ВС ВСУ) и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".