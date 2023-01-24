ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 11 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях

Речь идет о Червонопоповке Луганской области, а также о Белогоровке, Раздольевке, Соли, Красной Горе, Бахмуте, Клещиевке, Новобахмутовке, Красногоровке, Водяном, Марьинке Донецкой области.
"Враг продолжает вести наступление на бахмутском и авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника были отбиты украинскими защитниками. На лиманском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях враг ведет оборону", – говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок не обнаружено.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.