ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 11 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях

Речь идет о Червонопоповке Луганской области, а также о Белогоровке, Раздольевке, Соли, Красной Горе, Бахмуте, Клещиевке, Новобахмутовке, Красногоровке, Водяном, Марьинке Донецкой области.

"Враг продолжает вести наступление на бахмутском и авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника были отбиты украинскими защитниками. На лиманском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях враг ведет оборону", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок не обнаружено.