Войска РФ 23 января нанесли по Украине девять ракетных и 27 авиаударов – Генштаб ВСУ

"Российский оккупант в течение суток нанес девять ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – сообщили в Генштабе.
Угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины, подчеркнули в пресс-центре.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года и с первого дня ведет ракетные обстрелы украинской территории.
По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.