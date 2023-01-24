Войска РФ 23 января нанесли по Украине девять ракетных и 27 авиаударов – Генштаб ВСУ

Россияне наносят ракетные удары по Украине с 24 февраля 2022 года Фото: EPA

"Российский оккупант в течение суток нанес девять ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – сообщили в Генштабе.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины, подчеркнули в пресс-центре.



